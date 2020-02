Nữ bác sĩ mang máy may từ nhà vào viện làm khẩu trang phòng Covid-19

Những ngày qua, các nhân viên y tế Khoa Xét nghiệm di truyền học của bệnh viện Từ Dũ đã tận dụng thời gian nghỉ trưa để cùng nhau may những chiếc khẩu trang sử dụng phòng bệnh do virus Covid-19.

Còn tất cả các dụng cụ như máy may, kéo, thước… đều do các nhân viên y tế tự mang tại nhà vào.

“Sau công đoạn khử khuẩn, mỗi người sẽ làm một công đoạn, người xếp giấy, vải thành hình quạt, cắt dây thun mỗi đoạn 28cm để làm dây đeo. Một người sẽ may cố định nếp gấp, bỏ dây đeo vào mà may thành phẩm. Chỉ trong vòng chưa tới 2 phút sẽ cho ra một chiếc khẩu trang hoàn chỉnh”, chị Phương nói.

Chỉ trong vòng 1 tuần, nhân viên y tế của Bệnh viện Từ Dũ TPHCM tự may hơn 1.000 khẩu trang để sử dụng. Những chiếc khẩu trang này có tác dụng hạn chế giọt bắn, hạn chế lây lan dịch bệnh ra ngoài cộng đồng.

Nữ hộ sinh Đoàn Thị Thanh, Khoa Phục hồi chức năng Làng Hòa Bình, bệnh viện Từ Dũ TPHCM cho biết, những chiếc khẩu trang do bệnh viện sản xuất một phần được sử dụng cho nhân viên, một phần cho thân nhân, bệnh nhân.

Sắp tới Bệnh viện Từ Dũ sẽ tiếp tục may khẩu trang có than hoạt tính để có thể sử dụng trong tiếp xúc bệnh nhân và bệnh phẩm, trong bối cảnh dịch bệnh bệnh do virus Covid-19 gây ra vẫn diễn biến phức tạp.