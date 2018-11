Ông chủ 9X và những lần vượt 'vùng an toàn'

Đắn đo và... làm tới



Huỳnh Văn Khải chia sẻ, cuộc sống của anh không được bao bọc nhung lụa như nhiều người vẫn tưởng, thậm chí có thời điểm chàng trai sinh năm 1993 phải đi làm thêm đủ nghề như gia sư, phát tờ rơi, MC sự kiện... để có tiền học và bám trụ ở thủ đô với một công ty Thương mại Dịch vụ và trở thành nhân viên tư vấn bán hàng trong suốt nửa năm. Sự nỗ lực không ngừng đã được đền đáp, Khải trở thành Quản lý chi nhánh dù vẫn còn là sinh viên.

Đang làm “sếp”, Khải đột ngột xin nghỉ việc để khởi nghiệp trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh hùn vốn với bạn bè mở công ty truyền thông và sự kiện Kingmedia. Liên tiếp những năm sau đó, vừa đi học, Huỳnh Văn Khải vừa xây dựng thương hiệu ảnh viện cho bé và gia đình Kingstudio, sáng lập thương hiệu coffee cún cưng K’s Coffee, thương hiệu coffee cho người cô đơn Alone coffee đi kèm trung tâm môi giới hôn nhân Dating Sweet, mở xưởng may thời trang trẻ em Dak Fashion. Hiện tại, hệ thống ảnh viện của Khải đã mở ra 10 chi nhánh khắp cả nước. Khải cũng vừa thành lập công ty cổ phần dược phẩm Dak Pharma.

“Mỗi lần mở ra cái gì đó, tôi cũng lo lắm. Mở thêm cái nữa lại càng lo, rồi mở ở các tỉnh lại suy nghĩ. Mở thêm ở lĩnh vực mới càng đắn đo, xong vừa rồi vào Đà Nẵng xa lắc lơ để mở cũng liều lắm.... Lo nhưng vẫn quyết làm tới, vẫn cố vượt qua cái gọi là vùng an toàn của bản thân để có vùng an toàn mới. Mỗi lần vượt qua, nhìn lại mới thấy ồ, cái đó chả có gì to tát, sao mình lại phải suy nghĩ nhiều đến thế”- Khải từng tâm sự trên facebook cá nhân.

Bên cạnh công việc kinh doanh, Khải cũng tham gia các chương trình tài trợ cho cộng đồng sinh viên

“Nhiều người hỏi sao tôi mở lắm thế, sao không một nghề cho chín còn hơn chín nghề, thậm chí nhiều bạn còn nghĩ tôi… rửa tiền. Nhưng tôi còn trẻ, tôi có quyền sai, có quyền thất bại, thì tại sao tôi không thử thực hiện tất cả những ý tưởng nảy ra trong đầu”- ông chủ 9X chia sẻ thêm. Khải cũng phân tích, tất cả những lĩnh vực anh làm, tưởng là không liên quan, nhưng thực ra lại bổ trợ cho nhau khăng khít.

Chính lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện giúp Khải có mối quan hệ và cơ hội đến với nghề ảnh. Việc mở ra nhiều cơ sở ảnh viện phát sinh nhu cầu váy áo cho bé, khiến Khải quyết tâm mở xưởng may riêng, ban đầu là phục vụ chuỗi cơ sở ảnh viện, về sau mới sản xuất số lượng nhiều để đổ buôn về các chợ đầu mối khắp các tỉnh miền Bắc.

Làm thuê với tâm thế của người làm chủ



Không thể phủ nhận, Huỳnh Văn Khải rất có duyên trong việc “tạo trend” cho giới trẻ. 2 quán cà phê đặc biệt của Khải từng khiến giới trẻ Hà Thành “phát cuồng”, phải xếp hàng dài để có chỗ trong quán. Đặc biệt, từ dịch vụ mai mối của Alone Coffee, Khải đã nhận được rất nhiều... thiệp mời cưới của các cặp đôi từng là khách hàng của quán. Dù đã nhượng lại cho người khác nhưng Khải vẫn luôn dõi theo những “đứa con tinh thần” ấy, và nếu chúng có “mệnh hệ” gì, Khải sẽ quay lại. Khải cũng khoe với tôi, dù 15/11 tới mới khai trương cơ sở ảnh viện ở Đà Nẵng nhưng danh sách khách hàng đặt lịch đã kín từ nay đến Tết dương.

“Tôi luôn cố tìm những ngách nhỏ để đi, càng nhỏ càng thử thách, lại càng phấn khích bởi đó là thứ người khác không dám làm. Trong kinh doanh, tôi luôn xác định giá trị cốt lõi hướng tới là gì”, Khải nói về lý do chọn hướng đầu tư vào chụp ảnh trẻ em, thời trang trẻ em, quán cà phê thú cưng, cà phê cho người cô đơn, hay dòng dầu gội thảo dược chuyên trị rụng tóc mà anh chuẩn bị phân phối ra thị trường.

Khởi nghiệp khi còn rất trẻ, nên chủ động lường trước mọi rủi ro là bài học mà Huỳnh Văn Khải luôn tự nhắc mình. Đã có thời điểm, hôm sau khai trương thì tối hôm trước, 1 trong 3 cổ đông đột ngột xin rút vốn. Ông chủ 9x vẫn bình thản đón nhận, bởi đã chuẩn bị trước số vốn dự phòng. Không bao giờ chi tiêu hết số tiền mình có và cũng không ai biết được thực sự mình có bao nhiêu tiền. Đó là nguyên tắc mà Khải đặt ra cho mình trong kinh doanh.

Khải thừa nhận khó khăn lớn nhất không chỉ với mình mà với nhiều bạn trẻ khác khi khởi nghiệp là vốn ít, chưa có kinh nghiệm quản lý nhân sự, dễ bị chủ nhà lật kèo và chưa thực sự hiểu hết các quy định của pháp luật về thuế, việc đăng ký kinh doanh…

Bởi vậy, với kinh nghiệm cá nhân, Khải cũng không ủng hộ việc khởi nghiệp khi còn là sinh viên. “Có những kiến thức ở trường, tưởng là lý thuyết sáo rỗng nhưng ra thực tế mới thấy nó ý nghĩa. Ví dụ, thường thì khâu khảo sát thị trường sẽ ít được các bạn trẻ đầu tư. Nhưng khảo sát nhu cầu và mức giá phù hợp ở mỗi thị trường là rất cần thiết trong kinh doanh. Nhiều bạn cứ lao vào làm mà không khảo sát, thậm chí có khảo sát cũng không biết cách. Những kiến thức ấy mình có thể học được khi ngồi trên ghế nhà trường”, đó là điều mà chàng sinh viên Huỳnh Văn Khải rút ra sau những năm tháng vừa học hành vừa khởi nghiệp.

“Khi đi chia sẻ tại các buổi workshop hoặc coffeeshop cho giới trẻ quan tâm đến vấn đề khởi nghiệp, tôi nhận ra các bạn trẻ hiện nay chia làm 2 nhóm, 1 là ảo tưởng về bản thân, 2 là rụt rè. Và nhóm 1 thường chiếm đa phần. Các bạn nói muốn làm cái gì thật to, thật hoành tráng, muốn làm chủ nhưng không biết rằng không thể đi lên đỉnh cao nếu chưa thử những bậc thang nhỏ nhất. Nhiều bạn trẻ thích khởi nghiệp là làm chủ luôn, nhưng tôi nghĩ làm thuê mới là cơ hội cực tốt để các bạn thử làm chủ mà không sợ mất vốn”, Khải nói.

Ông chủ 9X Huỳnh Văn Khải Bản thân Khải, dù đã là ông chủ của nhiều dự án kinh doanh nhưng vẫn không ngại đi làm thuê cho công ty dược, ngân hàng, hay cơ quan nhà nước. Khải học được ở đó không phải lý thuyết, mà chính là những trải nghiệm thực tế. Anh làm thuê với tâm thế của một ông chủ, tự đặt mình vào những cam kết, trách nhiệm, ràng buộc để làm mọi thứ tốt nhất cho doanh nghiệp. “Em cam kết doanh thu cho chị và trong vòng 1 năm sẽ phát triển thêm 3 chi nhánh. Nhưng chị phải nghe em. Nếu chị không nghe, em sẽ không làm”, câu nói quyết liệt của chàng sinh viên năm thứ nhất Học viện Ngân hàng với chủ một ảnh viện năm nào, tưởng là ngô nghê nhưng đã thành hiện thực, cũng là nhờ tinh thần “làm thuê” ấy.

Cùng với việc điều hành các dự án kinh doanh hiện tại, chuẩn bị cho dòng sản phẩm dầu gội sắp ra mắt, dự định sắp tới của chàng trai trẻ đầy hoài bão Huỳnh Văn Khải là hoàn thành nốt bằng Thạc sĩ chuyên ngành Marketing và sẽ thử sức trong lĩnh vực giảng dạy để truyền đến thế hệ trẻ không chỉ là kiến thức, nhiệt huyết, đam mê mà còn là những kinh nghiệm, trải nghiệm của chính bản thân anh trên thương trường.

Thanh Hương