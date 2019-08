Qũy hỗ trợ tài năng trẻ Tỉnh An Giang xét thưởng học bổng

Được sự ủy nhiệm của Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Ngọc Trân – Chủ tịch danh dự Qũy hỗ trợ tài năng trẻ Tỉnh An Giang; Ban Thường Vụ Tỉnh Đoàn An Giang thông báo đến các bạn sinh viên của Tỉnh An Giang đang theo học tại các trường Đại học, Cao Đẳng khu vực phía Nam về việc xét cấp học bổng Y tế Nguyễn Văn Hưởng và học bổng Khoa học Kỹ thuật năm học 2019 – 2020.