Sắc xanh tình nguyện đồng hành cũng sĩ tử

Theo đó, kỳ thi THPT quốc gia 2018, Cụm thi 28 Nghệ An bố trí 60 điểm thi với 31.587 thí sinh. Bám sát chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, Tỉnh đoàn Nghệ An phát động các hoạt động lớn với 2 mục tiêu chính: góp phần đảm bảo an toàn tất cả các điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh; và thông qua đội hình "Tiếp sức mùa thi" hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình tham gia kỳ thi.

Anh Phạm Tuấn Vinh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An thăm hỏi, động viên các ĐVTN tham gia Tiếp sức mùa thi. Toàn tỉnh Nghệ An có 2.500 tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi 2018.

Cụ thể, toàn tỉnh Nghệ An có 115 đội thanh niên tình nguyện, với 2.500 tình nguyện viên. Các hoạt động thiết thực như phục vụ nước uống, nhận giữ cặp, vật dụng cá nhân, giữ, sắp xếp phương tiện… màu xanh tình nguyện đã tạo sự lan tỏa, hiệu ứng tốt trong cộng đồng.

Thanh niên tình nguyện huyện Thanh Chương có mặt từ sáng sớm để hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người thân. Ghi nhận tại huyện Thanh Chương, từ sáng sớm, hàng trăm đoàn viên thanh niên đã có mặt tại các điểm thi THPT Thanh Chương I, Đặng Thúc Hứa, Nguyễn Sĩ Sách… để hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người thân. “Thực hiện chỉ đạo của BTV tỉnh đoàn cũng như nối tiếp các hoạt động thường niên “Tiếp sức mùa thi”, huyện đoàn Thanh Chương đã tổ chức các nhóm đội có mặt tại các điểm trường.



Đặc biệt, tại bến đò Phuống, xã Thanh Yên, Thanh Giang, đoàn viên thanh niên 2 xã hỗ trợ phụ huynh, thí sinh qua đò được miễn phí tiền đò. Những hoạt động thiết thực nhất sẽ được thực hiện, góp phần vào thành công của kỳ thi THPT quốc gia 2018”, anh Trần Đình Tâm, Bí thư huyện đoàn Thanh Chương chia sẻ. Sắc xanh tình nguyện đồng hành cùng sĩ tử.

Anh Phạm Tuấn Vinh – Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An cho biết: “Tỉnh đoàn đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động, chu đáo của các đội thanh niên tình nguyện, đồng thời mong muốn các bạn “Tiếp sức mùa thi” tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần xung kích, sẵn sàng cống hiến sức trẻ của mình giúp các em thí sinh bình tĩnh, tự tin, hoàn thành tốt phần thi của mình trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay”.

Cảnh Huệ