Sáng mãi đôi mắt Hải An

Mẹ thấy con trong đôi mắt bà!

Đứng trước di ảnh con, bác sĩ trẻ Nguyễn Trần Thùy Dương (sinh năm 1985, ở Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội), mẹ bé Nguyễn Hải An bật khóc: “An ơi, hôm nay mẹ được gặp con rồi! Mẹ đã thấy con trong đôi mắt của bà…”. Lời nói của chị Dương tại buổi hội ngộ với 2 bệnh nhân được ghép giác mạc do bé Hải An hiến tặng khiến nhiều người xúc động.

Hai người may mắn được Bệnh viện Mắt T.Ư ghép giác mạc thành công là bệnh nhân 42 tuổi mắc bệnh loạn dưỡng giác di truyền và bệnh nhân 73 tuổi bị bệnh sẹo đục giác mạc. Hiện 2 bệnh nhân được ghép đã có thể nhìn sáng hơn và đang dần nhìn rõ như người bình thường.

Thắp hương cho Hải An, cụ bà 73 tuổi xúc động nói: “Nhờ cháu mà bà và bác mới có ánh sáng. Xuất viện, bà đến đây để tạ ơn cháu và gia đình. Bà vô cùng biết ơn tấm lòng của cháu!”. Cụ bà còn hứa sẽ hiến giác mạc sau khi mất để nhường ánh sáng của Hải An tặng cho người kém may mắn khác.

Trước khi lên bàn mổ, người đàn ông 42 tuổi được ghép giác mạc không hề biết câu chuyện bé Hải An đã hiến tặng giác mạc cho mình. Anh chỉ biết sau khi ca ghép cho mình thành công, mắt sáng trở lại. “Khi mở băng, nhìn thấy ánh sáng cảm giác mình như được sinh ra lần nữa. Tôi sẽ giữ gìn đôi mắt này. Nếu sau này chết đi tôi sẵn sàng hiến lại giác mạc của cháu Hải An cho người khác để đôi mắt ấy còn sáng mãi”, người đàn ông 42 tuổi xúc động nói.

Gặp lại 2 bệnh nhân được ghép giác mạc của An, chị Dương ân cần lấy đèn để kiểm tra mắt, đồng thời dặn dò phải dùng thuốc đúng giờ. Lúc chia tay, chị Dương xin phép được đến thăm thường xuyên bệnh nhân 73 tuổi và xin được chụp ảnh với nam bệnh nhân 42 tuổi.

Sinh nhật bé Hải An lúc tròn 7 tuổi.

Tặng lại ánh sáng cho người khác

Kể về cô con gái, chị Dương vẫn luôn xúc động, mắt đỏ hoe như muốn chực khóc. Chị gầy xọp đi sau cái mất của bé Hải An. Giờ đây nhắc đến cô con gái xinh đẹp như thiên sứ đã mất chị không còn đau đớn như trước nữa. Cứ nghĩ đến việc sau cái mất của bé Hải An đem lại ánh sáng cho người khác khiến chị ấm lòng hơn. Chị như cảm nhận được bé Hải An vẫn luôn dõi theo mình mong mẹ vượt qua được nỗi đau mất mát, bước tiếp trong cuộc đời này.

“Câu chuyện của bé Hải An thắp lên quyết định mãnh liệt trong mỗi con người. Mỗi người đến đăng ký hiến tạng là một câu chuyện đặc biệt, xúc động. Khi câu chuyện của An được cộng đồng chia sẻ, Trung tâm có hàng trăm người đến đăng ký hiến tạng trong khi bình thường chỉ vài người”. Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó giám đốc Trung tâm điều phối quốc gia về ghép cơ thể người

Tháng 9/2017, chị Dương như bị chết đứng khi đưa Hải An đi bệnh viện khám phát hiện bị u não, khối u hiện đã chèn lên dây thần kinh nên y học không thể can thiệp được. Chăm con ở nhà chị hay kể cho con nghe về chuyện hiến tặng nội tạng cho người khác. Trong một lần khi còn tỉnh táo, bé An tâm sự với mẹ: “Con cũng muốn sau này làm thế nào khi mất đi, những bộ phận vẫn còn tồn tại, sống trên cơ thể của người khác…”.

Chị Dương vẫn còn nhớ sáng ngày 22/2/2018, chị gọi đến đường dây nóng của Trung tâm Điều phối tạng Hà Nội thông báo về việc cháu Hải An (7 tuổi, 3 tháng) đang trong tình trạng hôn mê do u cầu não xâm lấn, gia đình có nguyện vọng hiến tặng nội tạng của An cho những bạn nhỏ khác đang bị bệnh chờ ghép tạng. Nhưng vì vấn đề pháp lý nên Trung tâm không thể tiếp nhận. Bé An mới chỉ 7 tuổi trong khi pháp luật quy định người muốn hiến tặng phải từ 18 tuổi trở lên, có thể hiến tạng khi còn sống hoặc sau khi chết não. Do vậy bé An chỉ có thể hiến được giác mạc.

14h52 phút ngày 22/2, bé Hải An qua đời ở bệnh viện. Trước nguyện vọng của chị Dương và gia đình, qua sự giới thiệu của Trung tâm Điều phối tạng, đích thân ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Ngân hàng Mắt của Bệnh viện Mắt T.Ư, đến thực hiện lấy nhận giác mạc của bé Hải An. “Khi tới nơi, bắt gặp hình ảnh người mẹ trẻ đang ngồi trên giường với một em bé, rồi người mẹ trước khi xuống giường để chúng tôi tiến hành lấy giác mạc đã nói một câu khiến tôi đã rất xúc động và cứ ám ảnh mãi cho đến bây giờ. Chị ấy nói: “Con tặng lại ánh sáng cho người khác nhé!”. Chúng tôi đã cố gắng nhẹ nhàng nhất để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cháu”, ông Hoàng nhớ lại.

Lay động trái tim nhiều người

Trước khi mất, lúc còn tỉnh táo Hải An đã viết ra nhiều mẩu giấy những lời dặn dò mẹ rồi dán khắp nhà. Mỗi lần đọc lại những lời dặn dò của bé An, chị Dương mắt lại đỏ hoe: “Mẹ ơi ăn uống mỗi ngày phải ba bữa, thức ăn phù hợp, rau xanh, hoa quả ăn nhiều không sợ, đúng giờ đi ngủ, đến giờ thì dậy, nằm dậy nhẹ nhàng, không gấp, không vội”; “Mẹ ơi, mẹ đừng dùng thuốc ngủ nhé”; “Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Mẹ nhớ uống nước đấy nhé!”; “Mẹ ơi con yêu mẹ, đừng khóc mẹ nhé!”; “Mẹ ơi con yêu mẹ! Mẹ nhớ cho Bun ăn nhé”; “Mẹ ơi con yêu mẹ! Mẹ đừng quên con nhé”...

Chị Dương cũng đã rất buồn khi nhận được một số chỉ trích về việc hiến tặng giác mạc của Hải An. “Sao chị lại cho đi ánh sáng của An vậy chị. Về bên kia Hải An biết đường nào mà đi”- tin nhắn từ một người lạ đã khiến chị rất buồn. Và chị đáp lại: “Tâm Hải An rất sáng. Với tôi, việc hoàn thành đúng tâm nguyện của con là đủ và cuộc sống cho đi là nhận lại. An đã giúp nhiều người thay đổi suy nghĩ và tôi tự hào về con”.

Hành động hiến giác mạc của Hải An đã thực sự làm lay động trái tim của nhiều người. Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép cơ thể người, cho biết: “Câu chuyện của bé Hải An thắp lên quyết định mãnh liệt trong mỗi con người. Mỗi người đến đăng ký hiến tạng là một câu chuyện đặc biệt, xúc động. Khi câu chuyện của An được cộng đồng chia sẻ, Trung tâm có hàng trăm người đến đăng ký hiến tạng trong khi bình thường chỉ vài người”.

