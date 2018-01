Sôi động Chủ nhật Đỏ khắp mọi miền đất nước

Nghệ An: Thành công ngoài mong đợi

Khởi động Chủ nhật Đỏ tại Nghệ An thu được 1.173 đơn vị máu, vượt 373 đơn vị so với dự kiến của Ban tổ chức. Tới đây, các huyện Nam Đàn, Diễn Châu tiếp tục hưởng ứng chiến dịch hiến máu tình nguyện, số lượng máu quyên góp được sẽ đạt trên 1.500 đơn vị.

Ngày 14/1, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An phối hợp với báo Tiền Phong, Trung tâm huyết học- Truyền máu tổ chức Chủ nhật Đỏ. Đây là lần thứ 10 chương trình Chủ nhật Đỏ được tổ chức tại thủ phủ Bắc Trung bộ và là một trong những chuỗi hoạt động hưởng ứng chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp “Tết Nguyên đán - Lễ hội xuân hồng” năm 2018.

Từ sáng sớm, người dân các phường, xã, thành phố Vinh, cán bộ, chiến sỹ các cơ quan đơn vị, sinh viên trường Đại học Y khoa Vinh và người dân xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã có mặt đông đủ tại Cung Lễ hội TP Vinh. Dự kiến trong ngày đầu khởi động ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ sẽ thu được khoảng 800 đơn vị máu, tuy nhiên trong ngày đầu đã quyên góp được 1.173 đơn vị máu. “Chủ nhật đỏ tại Nghệ An thành công ngoài mong đợi!”, chị Nguyễn Lương Hồng, Chủ tịch hội Chữ thập đỏ tỉnh - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện Nghệ An cho biết đầu giờ chiều hôm qua, 14/1.

Hưởng ứng phong trào, bất chấp mưa lạnh, nhiều người dân Hà Tĩnh đã sang Nghệ An hiến máu. “Tối 13/1, nhiều anh chị em xã Cương Gián (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bàn nhau sáng 14 chạy xe máy đến Vinh. Đây là một hoạt động nhân đạo rất ý nghĩa, chúng tôi nghĩ bất cứ người dân ở địa bàn nào nếu có điều kiện thì cũng nên tham gia để cứu người!”, anh Nguyễn Văn Hậu trú tại xã Cương Gián chia sẻ. Sáng 14/1, nhóm thanh niên Hà Tĩnh do Hậu vận động đã có mặt tại Cung Lễ hội TP Vinh. Ông Nguyễn Văn Thông- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Minh Thông- Phó Chủ tịch tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Thơm; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Nghệ An Nguyễn Lương Hồng có mặt tại sự kiện, tham gia hiến máu.

Không chỉ tài trợ cho chương trình nhân đạo này, Chi nhánh Bảo hiểm nhân thọ Prudential tại Nghệ An- Hà Tĩnh do chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp dẫn đầu cùng nhiều bạn trẻ có mặt tại Cung Lễ hội. Ngoài việc hướng dẫn, trợ giúp người dân, các thành viên của Chi nhánh Bảo hiểm nhân thọ Prudential Nghệ An- Hà Tĩnh còn nhiệt tình tham gia hiến máu. Chủ nhật Đỏ tại Nghệ An với sự đóng góp tích cực của Tỉnh hội Chữ thập đỏ và Trung tâm Huyết học- Truyền máu, tiếp tục lan tỏa đến các huyện lân cận TP Vinh. Tới đây, hai huyện Nam Đàn, Diễn Châu sẽ hưởng ứng. Số lượng máu quyên góp được trong cả chiến dịch hiến máu tình nguyện chắc chắn đạt trên 1.500 đơn vị.

Đà Nẵng: Xếp hàng hiến máu từ sáng sớm

Hôm qua, Ngày hội Chủ nhật Đỏ 2018 do báo Tiền Phong phối hợp với Thành Đoàn – Hội LHTN Việt Nam thành phố Đà Nẵng thu hút hơn 1.000 bạn trẻ tham gia, và tiếp nhận được 689 đơn vị máu.

Mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng từ hơn 6h sáng, hàng trăm bạn sinh viên trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng đã xếp hàng để đăng ký hiến máu. Bạn Võ Thị Mỹ Hay (SV năm 3 ĐH Kinh tế Đà Nẵng) cho biết đã tham gia 4 lần Chủ nhật Đỏ tại trường. Vóc người nhỏ bé, nhưng Mỹ Hay đã lần thứ 5 tham gia hiến máu.

Đây cũng là lần thứ 14 hiến máu của Đào Nguyễn Việt Dũng - SV năm cuối ĐH Kinh tế Đà Nẵng. Dũng cho biết, từ khi đủ điều kiện hiến máu, mỗi năm Dũng đều hiến máu đều đặn 2 – 3 lần. Ngoài ra, Dũng cũng là thành viên của CLB Ngân hàng máu sống. Nhiều trường hợp cấp cứu vào đêm khuya hoặc cần hiến tiểu cầu, hiến máu gấp, Dũng đều bỏ tất cả để chạy đến.

Không chỉ đông đảo sinh viên, ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Đà Nẵng còn có khoảng 250 chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố. Có mặt từ 6h30 sáng, thượng úy Hà Phước Cảnh (Phòng PA88, Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đây là lần thứ 10 anh tham gia hiến máu.

Hứa Ngọc Hòa (Hội SV ĐH Kinh tế, phụ trách tình nguyện viên tại ngày hội) tươi cười: “Tất cả tụi mình đều phải có mặt tại trường từ 5h sáng để đảm bảo mọi công tác cho Chủ nhật Đỏ được chu đáo, sẵn sàng đón tiếp người hiến máu”. Hòa cũng khoe mình đã 10 lần hiến máu tình nguyện và sẽ hiến máu lần thứ 11 tại Chủ nhật Đỏ năm nay.

Cần Thơ: Hàng ngàn người tham gia hiến máu

Tại Cần Thơ, báo Tiền Phong phối hợp Thành Đoàn Cần Thơ, Hội Chữ thập đỏ và Bệnh viện Huyết học truyền máu thành phố tổ chức Ngày hội Chủ nhật đỏ với sự tham gia của hàng ngàn đoàn viên thanh niên và người dân Cần Thơ. Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng có mặt từ rất sớm để hưởng ứng chương trình này. Kết quả, ngày hội tiếp nhận được 638 đơn vị máu, góp phần bổ sung vào ngân hàng máu cho toàn vùng ĐBSCL.

Thùy Trang (Sinh viên ĐH Cần Thơ) cho biết, đây là lần thứ 7 tham gia hiến máu tại Ngày hội Chủ Nhật Đỏ. “Em nghĩ cứu người là việc tốt khi hay tin có tổ chức sự kiện này là đăng kí ngay. Sáng nay, em tranh thủ trước giờ đi làm thêm để đến đây tham gia”.

Không chỉ những bạn trẻ, những người lớn tuổi với tinh thần vì cộng đồng vẫn sẵn sàng nhiều lần hiến máu. Bà Lê Thị Kim Bảy (51 tuổi, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết đây là lần thứ 24 bà hiến máu. “Mình thấy còn sức khỏe thì cứ tham gia. Vì xung quanh chúng ta vẫn còn những người cần lắm…” - bà Bảy chia sẻ và cho biết có lần ngay ngày mùng 2 Tết Nguyên đán bà đã đến bệnh viện hiến máu theo yêu cầu cấp bách của bệnh nhân.

Mọi năm, ngày hội chỉ diễn ra đến 11h là kết thúc nhưng năm nay, theo ghi nhận của phóng viên, lúc 13h20 trưa vẫn còn một số người chờ đợi hiến máu. Trong đó, người cuối cùng là ông Nguyễn Huy Cường (49 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Thanh Hóa: Xuất hiện nhiều “cao thủ” hiến máu

Đây là lần thứ 4 liên tiếp báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn Thanh Hóa và các đơn vị hưởng ứng, tổ chức Ngày Chủ nhật Đỏ. Năm nay, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa huy động gần 1.500 tình nguyện viên là cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên của các trường trên địa bàn tỉnh bao gồm trường ĐH Hồng Đức, trường ĐH VHTT&DL tỉnh, trường CĐ y tế Thanh Hóa, trường CĐ Nghề công nghiệp Thanh Hóa, Đoàn khối cơ quan.

Bạn Nguyễn Hà Đông với 15 lần hiến máu cho biết: “Thật hạnh phúc khi biết rằng đâu đó trên cuộc đời này, dòng máu của tôi đang hòa chung vào sự sống, vào nhịp thở của những người đã được cứu sống”.

PV Tiền Phong khá bất ngờ khi được gặp hàng chục “cao thủ” hiến máu. Nhiều người trong số họ đồng thời là cán bộ Đoàn, Hội luôn đi đầu làm gương trong các phong trào tình nguyện. Tiêu biểu như anh Nguyễn Trường Minh, Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Hồng Đức 30 lần hiến máu; anh Hoàng Lê Minh, Bí thư Đoàn trường ĐH Hồng Đức 10 lần hiến máu; anh Mạc Văn Bình, cán bộ Ban đoàn kết tập hợp thanh niên, Tỉnh Đoàn Thanh Hoá 10 lần; anh Nguyễn Hà Đông, sinh viên trường ĐH Hồng Đức 15 lần hiến máu…Sự có mặt của họ với tư cách là cán bộ Đoàn, Hội tại Chủ nhật Đỏ đã thực sự tạo sức cuốn hút đối với đông đảo đoàn viên, sinh viên. Các anh không chỉ tham gia tổ chức ngày hội hiến máu mà còn là những cây văn nghệ cực kỳ nhiệt tình góp vui trong ngày Chủ nhật Đỏ.

Chủ nhật Đỏ lần thứ X -2018 tại Thanh Hóa kết thúc 12 giờ đã thu về được 500 đơn vị máu.

Hà Nam: “Lên chức” ông bà vẫn hiến máu

Ngay từ sáng sớm, hội trường Nhà văn hoá huyện Duy Tiên nhộn nhịp trong ngày hội làm việc thiện hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ X năm 2018. Đầu quấn băng rôn Chủ nhật Đỏ lần thứ X - báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Thanh Tịnh (SN 1962) nhân viên Quỹ bảo hiểm nhân thọ Prudential cho biết, đây là lần đầu hiến máu, trước vì nhà xa mà không đến tham gia chương trình. Bà Tịnh cho hay: “Nộp giấy đăng ký rồi cứ hồi hộp, không biết có đủ điều kiện hiến máu. Giờ ngồi ghế cho máu, tôi thấy hạnh phúc quá khi góp được một phần nhỏ bé giúp những người bệnh đang cần máu để duy trì sự sống”. Bà Tịnh cũng chia sẻ, ông xã rất ủng hộ việc hiến máu, còn động viên và làm việc nhà để vợ đi hiến máu. Khi đến chương trình, thấy không khí rạo rực, càng thấy dâng cao tinh thần cống hiến vì cộng đồng càng muốn sẻ chia giọt hồng.

Mái tóc điểm bạc, bà Thạch Thị Tình hiện là giáo viên Trường Mầm non Yên Bắc, hạnh phúc lần đầu tiên cho máu khi đã làm bà của hai cháu ngoại. “Tôi đi gần từ sáng sớm, lúc đến chương trình tôi cảm thấy rất lo lắng tình hình sức khoẻ có đủ điều kiện cho máu, cho máu có đau. Nhưng đến giờ tôi thấy mọi thứ thật bình thường”.

Trong sắc xanh áo thanh niên của Đoàn thanh niên, anh Trạch Trọng Kinh (SN 1980) hiện giáo viên Trường THCS Bạch Thượng bộc bạch, hết tuổi Đoàn rồi nhưng trong mình vẫn tràn đầy tinh thần thanh niên, đoàn viên và sức cống hiến vì cộng đồng. Anh Kinh đã hai lần hiến máu, mỗi lần với số lượng 350ml.

Chị Nguyễn Thị Phương Quỳnh - Phó bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam chia sẻ: “Đây là lần thứ 4, Hà Nam đồng hành cùng với chương trình Chủ nhật Đỏ để thực hiện nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người. Không chỉ hướng đến mục tiêu thu lượng máu tình nguyện, qua chương trình đã động viên, tư vấn nhiều tầng lớp xã hội tham gia chương trình. Trong ngày hội năm nay, bên cạnh nhiều đoàn viên thanh niên còn có đông đảo người dân tham gia”.

Cuối ngày, Chủ nhật Đỏ tại huyện Duy Tiên thu được 220 đơn vị máu.

Tính đến ngày 14/1, Chủ nhật Đỏ lần thứ X do báo Tiền Phong cùng Viện Huyết học truyền máu T.Ư phối hợp tổ chức đã tiếp nhận được tổng cộng 14.475 đơn vị máu, đạt 48,25% kế hoạch đề ra. Tính đến hôm qua, đã có 24/60 điểm hiến máu đã được tổ chức tại 17/29 tỉnh, thành phố.

Nhóm PV