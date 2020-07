Sôi động lễ hội biểu diễn âm nhạc đường phố của tuổi trẻ Nghệ An tại biển Cửa Lò

Quảng cáo

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Phạm Văn Toàn cho biết, "Lễ hội biểu diễn âm nhạc đường phố" năm 2020 nhằm phát huy tính tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An về xây dựng đời sống văn hóa nghệ thuật, phục vụ đông đảo du khách, người dân và các bạn trẻ yêu thích âm nhạc. Góp phần thu hút du khách, tạo động lực phát triển du lịch tỉnh Nghệ An nói chung và Thị xã Cửa Lò nói riêng. Quảng bá hình ảnh xứ Nghệ tươi đẹp, thân thiện và đậm bản sắc văn hóa tới bè bạn, du khách trong và ngoài nước.

Chương trình thu hút đông đảo du khách tại thị xa biển Cửa Lò.

“Lễ hội biểu diễn âm nhạc đường phố” năm 2020, dự kiến được tổ chức trong 3 đêm (vào các tối thứ 7 ngày 25/7, 01/8 và 08/8), tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò. Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Đại biểu tham dự chương trình.

Tại mỗi đêm diễn, Ban tổ chức sẽ xây dựng kịch bản, chủ đề riêng, nội dung dựa trên các tác phẩm, tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước, khát vọng tuổi trẻ. Thiết kế và biểu diễn các vũ điệu sôi động, hiện đại, trẻ trung, phù hợp với văn hóa du lịch; không vi phạm thuần phong mỹ tục. Tổ chức giao lưu văn nghệ, nhảy, múa giữa các nghệ sỹ, ca sỹ và du khách tạo không khí thân thiện, vui tươi.

Thời lượng của mỗi đêm diễn khoảng 90 phút, bao gồm các thể loại: hát dân ca, hát nhạc trẻ, hát ví giặm, ảo thuật, nhảy hiện đại.

Đêm diễn thứ nhất mang tên“Summer music festival”, thời gian từ 20h – 22h30p, ngày 25/7 với Chủ đề “Lời ca dâng Người” nhằm tưởng nhớ, tôn vinh chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình có biểu diễn DJ mở màn.

Du khách, người dân địa phương sôi động cùng đêm diễn.

Đêm diễn thứ hai mang tên“Tỏa sáng tài năng - Kết nối thanh niên”, thời gian từ 20h - 22h30p, ngày 1/8, với chủ đề cho đêm gala âm nhạc chào đón hè 2020 với du lịch biển Cửa Lò.

Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Đêm diễn thứ ba mang tên“Tuổi trẻ Nghệ An đồng hành với du lịch”, thời gian từ 20h - 22h30, ngày 8/8, với chủ đề về tuổi trẻ. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn về vai trò quan trọng, chiến lược của ngành Du lịch đối với sự phát triển của quê hương, đất nước...

Cảnh Huệ