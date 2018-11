“Đầu bếp của các khách sạn lớn cho biết, khách hàng có sự phản hồi rất tốt khi thưởng thức món phở sắn Caromi. Một số đối tác ở nước ngoài đặt vấn đề và sẵn sàng tiêu thụ một lượng lớn sản phẩm. Sắp tới, tôi sẽ nâng quy mô sản xuất lên 500kg/ngày để cung cấp cho thị trường trong nước và có thể vươn ra thị trường thế giới”.

Anh Dương Ngọc Ảnh

Tốt nghiệp ĐH Bách khoa TPHCM, Dương Ngọc Ảnh có gần 10 năm làm chuyên gia phần mềm cho một công ty của Đức. Công việc ổn định tại một thành phố lớn năng động, nhiều cơ hội phát triển bản thân, nhưng chàng trai xứ Quảng luôn trăn trở mỗi khi về quê thấy người dân quê mình lam lũ, vất vả. Đặc biệt, nghề làm phở sắn, nghề truyền thống của quê hương trước nguy cơ mai một. Món phở sắn vốn gắn bó với tuổi thơ của Ảnh. Ông nội anh là Dương Đức Mân cũng là một trong những hộ đầu tiên làm phở sắn rồi truyền lại cho thế hệ sau. Món ăn thời nghèo khó nuôi lớn bao thế hệ của vùng quê nghèo.Tìm hiểu thông tin khoa học, anh nhận thấy món phở sắn chứa nhiều chất dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe. Cây sắn ở Việt Nam được trồng nhiều, thời gian trồng lâu và hút được nhiều chất dinh dưỡng của đất. Củ sắn giàu khoáng, không gây tăng cân, hỗ trợ giảm cholesterol, đường máu…Sau thời gian dài ấp ủ, Dương Ngọc Ảnh quyết định khởi nghiệp với món phở sắn, phương châm kinh doanh là “back to the roots”. “Back to the roots”, có ý nghĩa Trở về cội nguồn (root trong tiếng Anh cũng có nghĩa là củ, rễ - PV). Mục tiêu dự án là đưa món phở sắn trở thành “spaghetti” của Việt Nam, là loại mì nổi tiếng mà cả thế giới công nhận. Dự án thành công cũng sẽ giúp vực dậy làng nghề làm phở sắn truyền thống ở Quế Sơn”, Ngọc Ảnh nói về tham vọng của mình.Tháng 6/2018, Ảnh chính thức bắt tay vào triển khai dự án phở sắn caromi, sản xuất, đóng gói phở sắn mang tên “Cassava Noddle”. Dự án phở sắn caromi được Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng hỗ trợ, đoạt giải Nhì vòng chung kết cuộc thi thuyết trình ý tưởng khởi nghiệp Pitching Competition.Để phát triển dự án của mình, Dương Ngọc Ảnh tìm tòi, nghiên cứu, đầu tư máy móc, thiết kế bao bì, cải tiến quy trình sản xuất... thay vì chỉ sản xuất phở từ sắn khô như trước đây thì bây giờ có thể sản xuất được từ sắn tươi.Anh Ảnh chia sẻ, cách làm bằng nguyên liệu sắn khô sẽ khó kiểm soát chất lượng đầu vào, nguyên liệu có thể không được phơi sạch sẽ, bị nấm mốc hay chất lượng không đồng đều sẽ ảnh hưởng đến sản phẩm. Khi chuyển sang nguyên liệu sắn tươi, có thể kiểm soát được chất lượng và cho ra thành phẩm đẹp hơn. Tuy nhiên, cái khó là nguyên liệu sắn tươi có tính thời vụ, thông thường sắn chỉ thu hoạch trong khoảng 1 tháng. Để giải quyết vấn đề này, anh Ảnh liên kết với UBND huyện Duy Xuyên đặt hàng người dân trồng sắn, cung cấp nguyên liệu, phân vùng nguyên liệu theo từng thời điểm phù hợp. Ngoài ra, vỏ sắn tươi sẽ được ủ phân vi sinh để cung cấp miễn phí cho người dân làm phân bón.Ngoài cách chế biến sản phẩm phở sắn truyền thống như trộn với nhân tôm, thịt, cá lóc, anh đang đầu tư cho một sản phẩm độc quyền, đó là “phở sắn giảm cân”. Gói nhân đi kèm có thể là rong biển. Tìm hiểu thị trường, nhu cầu giảm cân rất lớn, tuy nhiên, các sản phẩm giảm cân thường có giá cao và khách hàng băn khoăn về những tác dụng phụ của sản phẩm. Theo anh Ảnh, “phở sắn giảm cân” với các nguyên liệu hỗ trợ giảm cân nhưng an toàn và rất tốt cho sức khỏe.Ảnh bật mí, anh lựa chọn “chiến lược vết dầu loang” để phát triển sản phẩm. Theo đó, chọn những điểm nổi tiếng, những nhà hàng lớn, khách sạn lớn, từ đó quảng cáo sản phẩm phở sắn. Hiện tại, phở sắn Caromi đã có mặt tại các nhà hàng lớn 5 sao tại các thành phố lớn như Đà Nẵng, Hội An, TPHCM, Bến Tre... Ảnh cho hay, sắp tới, tại Hội An, sẽ hình thành khu trải nghiệm làm phở sắn giúp du khách, người nước ngoài trực tiếp sản xuất sản phẩm.

Hoài Văn