Sức trẻ Nghệ An từ những công trình thanh niên

Thời gian qua, các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã chủ động lựa chọn, xây dựng các công trình thanh niên gắn với những phần việc cụ thể. Đến nay, tuổi trẻ Nghệ An đã thực hiện hàng chục công trình thanh niên tiêu biểu như tuyến đường cờ Tổ quốc, con đường bích họa, con đường hoa thanh niên, xây dựng điểm vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi, công trình “Tường rào an toàn”, “Ngôi nhà kế hoạch nhỏ”, “Thắp sáng đường quê”, vẽ tranh cổ động, hỗ trợ xây dựng nhà cho đối tượng chính sách,…

Đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cho biết: "Lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII, Ban thường vụ Tỉnh đoàn đã giao cho các huyện Đoàn triển khai hàng chục "công trình thanh niên" trên quê hương Bác. Tin rằng, với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, các ĐVTN tỉnh nhà sẽ còn thực hiện thêm nhiều công trình mang ý nghĩa lớn lao hơn nữa".

Việc triển khai xây dựng các công trình thanh niên chào mừng đại hội Đảng của tuổi trẻ Nghệ An là hoạt động có ý nghĩa sâu rộng, không những thể hiện sức trẻ, tình thần xung kích, sáng tạo, mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tạo ra không khí thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, đẩy nhanh hơn công cuộc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Một số hình ảnh những công trình thanh niên của tuổi trẻ Nghệ An:

Những con đường rợp sắc cờ đỏ sao vàng Tổ quốc tung bay phấp phới trên các tuyến đường ở Nghệ An không chỉ tạo diện mạo tươi sáng cho nông thôn mới, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khích lệ tinh thần đoàn kết, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân.

Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện được hơn 180 tuyến đường cờ Tổ quốc với chiều dài hơn 150km trên địa bàn các huyện Con Cuông, Tương Dương, Anh Sơn, Hoàng Mai, Diễn Châu, Thái Hoà,…

Nội dung sinh động, màu sắc tươi tắn, các tình nguyện áo xanh đã vẽ nên những “Con đường bích họa” độc đáo, góp phần tô điểm cho cảnh sắc làng quê.

Công trình “Cột mốc Trường Sa, Hoàng Sa” của tuổi trẻ huyện Quỳnh Lưu

“Con đường hoa thanh niên” của tuổi trẻ huyện Diễn Châu

Hưởng ứng Phong trào chống rác thải nhựa, nhất là các sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy, tích cực sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường do Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Đoàn và UBND tỉnh phát động, tuổi trẻ Tân Kỳ đã xây dựng mô hình “Ngôi nhà thu gom rác”.

Công trình “Ngôi nhà kế hoạch nhỏ” của thị đoàn Thái Hòa

Ánh điện từ công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” của tuổi trẻ huyện Đô Lương đã làm thay đổi diện mạo làng quê, thôn xóm; công trình không những góp phần làm đẹp đường làng, ngõ xóm, phục vụ việc đi lại thuận tiện cho người dân mà còn góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông.

Thu Hiền