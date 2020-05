Tặng 300 suất quà cho người bị ảnh hưởng bởi COVID - 19 ​

Quảng cáo

Sáng 9/5, Thành Đoàn Đà Nẵng và Báo Tuổi trẻ phối hợp tổ chức chương trình “Cùng Tuổi trẻ chống dịch COVID - 19”.

Ban tổ chức đã trao 300 suất quà, mỗi suất một triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, Chương trình còn trao tặng 15 nghìn khẩu trang cho lực lượng cán bộ, bác sĩ, chiến sĩ, tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch tại Đà Nẵng.



Chương trình được phát động nhằm hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID – 19 và khẩu trang cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch; nhận được đồng hành tích cực từ các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

BTC chương trình trao tặng 300 suất quà trị giá 300 triệu đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19 và 15 nghìn khẩu trang cho lực lượng phòng, chống dịch ở Đà Nẵng

Chương trình sẽ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi tại 6 tỉnh, thành trên cả nước (gồm Tây Ninh, Hà Giang, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ) với tổng trị giá hơn 2,55 tỷ đồng, trong đó gồm 2 tỷ đồng tiền mặt và 100 nghìn khẩu trang vải kháng khuẩn trị giá 550 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, cho biết, đại dịch COVID – 19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, kinh tế, xã hội cũng như cuộc sống của người dân. “Phần hỗ trợ này có thể là chưa lớn so với những thiệt hại, khó khăn của bà con. Tuy nhiên, chúng tôi hi vọng rằng những suất quà này sẽ phần nào an ủi, giúp đỡ, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn”, anh Duân nói thêm.

Giang Thanh