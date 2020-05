Tặng huy hiệu dũng cảm cho chiến sĩ CSCĐ bị trọng thương khi chống đua xe

Hơn 1000 CSGT Hà Nội được huy động phối hợp với Trung đoàn CSCĐ, công an các quận nội thành đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, chống đua xe trước trong và sau trận bán kết lượt về diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối 6/12.