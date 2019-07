Thanh niên quỳ gối xin lỗi bạn gái gây xôn xao dân mạng

Sự việc được cho là diễn ra tại cổng một khu công nghiệp ở tỉnh Vĩnh Phúc. Xung quanh có không ít nam, nữ công khác đứng xem, quay clip, chụp ảnh.

Hành động này của nam thanh niên bị cho là nhu nhược.

Loạt ảnh thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận của dân mạng . Hành động quỳ gối xin lỗi của thanh niên trong ảnh bị dân mạng phản đối dữ dội. Đa phần đều cho rằng, anh chàng quá lụy tình và xin lỗi bạn gái bằng cách giằng co thế này sẽ phản tác dụng.“Anh đã nghe câu “Đầu gối đàn ông là vàng” chưa? Anh hạ mình như thế vừa bị thiên hạ cười cợt lại chẳng có tác dụng gì. Ngược lại, chỉ khiến cô bạn gái thêm sợ hãi thôi”, một nick name bình luận.“Nhìn bạn quỳ gối, cô gái ấy sẽ không thấy sự chân thành mà chỉ thấy sự nhu nhược của bạn thôi”, một nick name khác góp ý.Dân mạng từng chứng kiến không ít tình huống tương tự. Có người quỳ gối xin lỗi bạn gái trước cổng trường đại học, có người sẵn sàng quỳ gối giữa đường, có người lại quỳ gối đợi hàng tiếng đồng hồ trước cửa phòng trọ của bạn gái để níu kéo… Đa phần những hành động này đều phải nhận những bình luận trái chiều.