Thanh niên, sinh viên Hà Nội hát Quốc ca cùng đội tuyển U23 Việt Nam

Thành Đoàn Hà Nội vừa công bố gần 50 điểm xem bóng đá miễn phí cho học sinh, sinh viên và nhân dân Thủ đô trước thềm chung kết U23 Châu Á. Theo đó, các địa điểm xem bóng đá miễn phí được bố trí màn hình lớn tại hội trường các trường ĐH, CĐ, nhà văn hóa, sân vận động thuộc các địa bàn dân cư. Để thuận tiện cho người dân tham dự cổ vũ cho các cầu thủ U23 Việt Nam, Thành Đoàn Hà Nội đã công bố danh sách chi tiết địa điểm kèm theo số điện thoại của các Bí thư Đoàn cơ sở để người dân tiện liên hệ.

Trước đó 1 ngày, anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội đã ký công văn hiệu triệu tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc của thanh niên Thủ đô. Theo đó, khi Đội tuyển quốc gia hát quốc ca, hàng triệu thanh niên Hà Nội sẽ cùng nhau thực hiện nghi lễ chào cờ thiêng liêng cùng đội bóng.

Anh Tiến cho biết, nhằm thể hiện lòng yêu nước, sự đoàn kết, nét đẹp trong văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên Thủ đô và tạo sức mạnh tinh thần cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn thực hiện một số nội dung: Các đơn vị có điều kiện tổ chức xem trận bóng đá tập trung thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca Việt Nam cùng lúc với nghi lễ hát Quốc ca diễn ra trong trận Chung kết bóng đá nam U23 Châu Á cho toàn thể khán giả tham dự chương trình đảm bảo trang trọng, tự hào.

Trong quá trình tổ chức chương trình có thể lồng ghép các hoạt động giáo dục của Đoàn, tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng và các trò chơi tập thể đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Các đơn vị cũng tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân của địa phương, đơn vị xem và cổ vũ đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đảm bảo văn minh, lịch sự, an toàn; tránh các hoạt động, hành vi quá khích, vi phạm pháp luật; Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trước, trong và sau trận đấu.

​Lưu Trinh