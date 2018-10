Thi sáng tác ca khúc chủ đề 'Thanh niên với văn hóa giao thông'

Cuộc thi được tổ chức nhằm phát huy vai trò xung kích của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm góp phần giảm số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông; khuyến khích động viên các nhạc sĩ chuyên và không chuyên, người viết nhạc tham gia sáng tác ca khúc về đề tài “Thanh niên với văn hóa giao thông”; ca khúc đoạt giải cao trong Cuộc thi được lựa chọn làm thông điệp cho các hoạt động truyền thông về an toàn giao thông của T.Ư Đoàn, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Người dự thi không giới hạn tác phẩm. Tác phẩm dự thi có thể loại ca khúc có đủ phần nhạc và lời bằng tiếng Việt (đánh máy vi tính hoặc chép tay rõ ràng trên giấy khổ A4. Gửi kèm đĩa CD đã thu thanh bài hát). Tác phẩm mới, chưa công bố trên mọi hình thức ở trung ương cũng như địa phương, không có tranh chấp bản quyền.

Thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 20/12/2018. Tác phẩm dự thi gửi về: Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc “Thanh niên với văn hóa giao thông” - Cổng tri thức Thánh Gióng, Tầng 2, Nhà 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngày 23/12/2018 thông báo kết quả tới những tác giả đoạt giải. Dự kiến ngày 28/12/2018 tổ chức tổng kết và trao giải. Cơ cấu giải thưởng, gồm: Giải A trị giá 30 triệu đồng; giải B trị giá 15 triệu đồng; giải C trị giá 10 triệu đồng. Hai giải Khuyến khích trị giá 5 triệu đồng/giải.

Xuân Tùng