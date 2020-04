Thi viết về truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam

Quảng cáo

Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân về truyền thống 75 năm CAND Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; góp phần củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội gắn với xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc. Qua đó, khơi dạy lòng tự hào, cổ vũ động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, ý chí tự cường, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cuộc thi dành cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước; đồng thời, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân, người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Nội dung cuộc thi gồm 5 câu hỏi cụ thể như sau:

Câu 1: Ngày truyền thống CAND Việt Nam được xác định là ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa của việc xác định Ngày truyền thống CAND Việt Nam?

Câu 2: Hãy nêu những chiến công tiêu biểu ở mỗi thời kỳ cách mạng của lực lượng CAND trong 75 năm qua? Những danh hiệu, phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng cho lực lượng CAND?

Câu 3: Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc được Thủ tướng Chính phủ quyết định vào ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa của Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc? Bạn có kiến nghị, đề xuất gì để phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” được triển khai ngày càng sâu rộng, hiệu quả?

Câu 4: Đề xuất, kiến nghị của bạn góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó trong tình hình mới? Trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước hiện nay?

Câu 5: Cảm nhận (hoặc kỷ niệm sâu sắc) của bản thân về hình ảnh người chiến sỹ CAND, về mối quan hệ giữa quần chúng Nhân dân với lực lượng CAND?

Ban tổ chức cuộc thi yêu cầu bài thi phải là tác phẩm dự thi mới, không có tranh chấp bản quyền, chưa tham dự cuộc thi nào tương tự trước đây. Bài thi sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng. Căn cứ vào tình hình thực tế, bài thi có thể trình bày trên các chất liệu khác nhau, khổ giấy đa dạng tùy theo ý tưởng của thí sinh hoặc nhóm thí sinh. Bài ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, thông tin liên hệ và ngoài bìa ghi rõ: Bài dự thi tìm hiểu “75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đối với câu hỏi số 5 trả lời không quá 2000 từ. Ban Tổ chức khuyến khích những bài dự thi đầu tư sâu sắc về nội dung, không quá cầu kỳ về hình thức thể hiện.

Từ các bài dự thi, mỗi tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấm sơ khảo và lựa chọn 5 bài thi xuất sắc nhất tham gia cuộc thi cấp Trung ương.

Cơ cấu giải thưởng cấp Trung ương, gồm giải phong trào và giải dành cho các bài thi viết. Theo đó, giải phong trào dành cho các tập thể tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Công an các đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả cuộc thi tại cấp cơ sở và có bài dự thi cấp Trung ương có chất lượng, gồm Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an kèm theo tiền thưởng: giải Nhất: 10 triệu đồng/giải; giải Nhì: 7 triệu đồng/giải; giải Ba: 5 triệu đồng/giải.

Giải dành cho các bài thi viết, gồm Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an kèm theo tiền thưởng: giải nhất: 15 triệu đồng/giải; giải Nhì: 10 triệu đồng/giải; giải Ba: 7 triệu đồng/giải; giải Khuyến khích: 3 triệu đồng/giải.

Cuộc thi Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bắt đầu từ ngày 16/4; hạn cuối thu bài cấp tỉnh là 25/6; lễ tổng kết, trao giải cấp Trung ương sẽ diễn ra vào tháng 8/2020.

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để làm tư liệu cho người tham gia dự thi nghiên cứu, tham khảo. Những thông tin này sẽ được đăng tải trên các báo: Báo CAND, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, Truyền hình CAND, Báo Tiền phong, Báo Thanh niên, Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng, website Đoàn Thanh niên và một số phương tiện truyền thông từ tháng 4/2020.

Lưu Trinh