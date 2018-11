Thời trang nâng đỡ trẻ tự kỷ

Sáng 18/11, gần 500 người mẫu nhí bước vào cuộc tuyển chọn để chọn ra 50 gương mặt cho Gala Fashion show Let me be the one của Ellie Vũ vào tối 1/12 tại khuôn viên trường ĐH Dược Hà Nội.

Nhà sáng lập, thiết kế Anh Triệu kể trong những ngày đầu tới nước Mỹ, thời điểm cảm thấy hoang mang chị bắt gặp ánh mắt yêu thương của một người mẹ dành cho đứa con tự kỷ. Anh Triệu nương vào ánh mắt ấy trong suốt quá trình gây dựng thương hiệu thời trang dành cho trẻ em khi trở về Việt Nam.

“Hãy yêu con như con là, hãy tôn trọng cá tính khác biệt của con” chính là thông điệp của những người làm dự án Ellie&CO Foundation-Let me be the one” dành cho những bậc làm cha mẹ. Thống kê cho thấy khoảng 200 nghìn trẻ em Việt Nam mắc tự kỷ. Nghệ sĩ thị giác-nhà điêu khắc Đinh Công Đạt được mời tới gặp gỡ, trò chuyện với Trung tâm Hy vọng-địa chỉ điều trị cho trẻ tự kỷ lâu đời ở Hà Nội.

Anh thuyết phục bác sỹ, cô giáo và gia đình một số trẻ tự kỷ tham gia vào buổi vẽ, trang trí chính phòng sinh hoạt chung bằng cảm nhận, tư duy màu sắc của chính các bé. Sau buổi vẽ tranh là trải nghiệm nhuộm và vẽ trên lụa để tạo nên những chiếc khăn đầy màu sắc- khăn lụa do các nghệ nhân Nha Xá (Hà Nam) dệt.

Làm việc với trẻ con vất vả hơn bình thường, huống hồ với những đứa trẻ có tư duy khác biệt như các em ở trung tâm Hy vọng. Đinh Công Đạt không lo thất bại, anh cho rằng trải nghiệm nghệ thuật thực sự đáng quý với bọn trẻ, lay động xã hội bằng việc làm thiết thực dành cho những đứa trẻ chưa được toại nguyện này.

NSƯT Trần Ly Ly, Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam ngồi ghế giám khảo tuyển người mẫu nhí nói: “Nhắc tới những em bé tự kỷ chắc hẳn những bậc làm cha mẹ đều rưng rưng. Tôi nghĩ hành động vẫn quan trọng hơn”. Cho rằng âm nhạc, nghệ thuật có thể dễ dàng kết nối với trẻ tự kỷ, Trần Ly Ly thực hiện dự án Kẹp hạt dẻ do chính các em tự kỷ trình diễn sắp tới.

Những người tổ chức không những kỳ vọng bữa tiệc màu sắc ở ba bộ sưu tập Áo dài by Elli Vũ, Ellie Vũ boutique và Ellie Vũ haute couture, còn kỳ vọng ở màn bán đấu giá. Bộ sưu tập cao cấp, váy dạ tiệc thiết kế riêng cho Hoa hậu nhí Á-Âu Khánh Linh, bộ khăn tơ tằm nhuộm màu tự nhiên do nghệ nhân Nha Xá, sinh viên trường Mỹ thuật và các em nhỏ Trung tâm Hy vọng thực hiện.

Số tiền thu được từ cuộc đấu giá dành ủng hộ sửa sang cơ sở vật chất cho trẻ tự kỷ ở trung tâm. “Tôi không dám kỳ vọng gì quá lớn, nhưng muốn tạo ra những tiếng leng keng đánh động mọi người về những đứa trẻ tự kỷ, để cha mẹ luôn tự hào về con mình”, Anh Triệu nói.





Nguyên Khánh