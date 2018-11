Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn

Tối ngày 1/11, tỉnh Nghệ An phối hợp báo Nhân Dân, Đài truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 – 31/10/2018) gắn với chương trình nghệ thuật Truông Bồn – Những anh hùng bất tử.

Truông Bồn - mảnh đất thiêng liêng, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nơi máu của biết bao đồng bào, chiến sỹ đã đổ xuống trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Nằm trong vùng tuyến lửa khu IV, Truông Bồn có vị trí đặc biệt quan trọng trên cung đường 15A, là huyết mạch giao thông chi viện nhân tài, vật lực cho chiến trường miền Nam.

Nhận thấy vị trí hết sức quan trọng về mặt quân sự của Truông Bồn, đế quốc Mỹ đã tập trung đánh phá ác liệt. Chỉ trong vòng 4 năm, từ năm 1964 đến năm 1968, trọng điểm này đã phải hứng chịu 18.936 quả bom các loại và hàng ngàn quả tên lửa.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hoa tại phần mộ chung các anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong Truông Bồn.

Trên cung đường Truông Bồn đầy hy sinh, gian khổ, quân và dân Nghệ An đã góp 2 triệu ngày công, đào đắp hàng triệu m3 đất đá; đưa hơn 94.000 lượt xe cơ giới qua lại an toàn; vận chuyển và giải tỏa hơn 1 triệu tấn hàng. 1.240 người con ưu tú thuộc các lực lượng quân đội, công an, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã ngã xuống, mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại nhà thờ 13 anh hùng liệt sỹ TNXP Truông Bồn.

Khoảng 4 giờ sáng (ngày 31/10/1968), khi chỉ còn ít giờ nữa đế quốc Mỹ phải ngừng ném bom trên toàn miền Bắc, một tốp 4 chiếc máy bay Mỹ đã trút xuống 2 loạt với 238 quả bom. Truông Bồn chìm trong biển khói mịt mù, 13 trên tổng số 14 chiến sỹ “Tiểu đội cảm tử”, “Tiểu đội cọc tiêu sống” anh hùng thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317 đã dũng cảm hy sinh. Họ ra đi, mãi mãi canh giữ cho con đường không bao giờ tắc, góp phần quyết định vào chiến thắng trên chiến trường miền Nam, bẻ gãy ý chí xâm lược của kẻ thù.

Ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn.

Ông Nguyễn Đắc Vinh – Bí thư tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh: “13 anh hùng liệt sỹ TNXP ra đi khi chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa không quân Mỹ tạm ngừng ném bom miền Bắc. Các chị, các anh đã không kịp bước chân về ngày thanh bình đầu tiên của tháng 11/1968, nhưng chính các chị, các anh đã tiếp thêm sức mạnh cho toàn quân, toàn dân ta đi đến ngày toàn thắng và viết nên một huyền thoại Truông Bồn”.

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm.

“Kế thừa và phát huy truyền thống Xô viết anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đoàn kết một lòng, nỗ lực khắc phục khó khăn, ngày đêm hăng say lao động, học tập và rèn luyện, quyết tâm vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành tỉnh khá của miền Bắc như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn. Tỉnh Nghệ An đang từng bước khai thác những tiềm năng, lợi thế vô cùng to lớn, phát triển vững chắc, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân”, ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết thêm.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn.

Phát biểu tại lễ Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Chúng ta cùng ôn lại ký ức, những tên người, tên núi, tên sông, những vùng đất linh thiêng gắn liền với những chiến công đã trở thành huyền thoại, bày tỏ lòng thành kính tri ân sâu nặng đối với sự hy sinh to lớn của hàng triệu Anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trên cả nước đã không tiếc tuổi xuân, không tiếc tính mạng mình, bình thản nhận mọi nhiệm vụ, xông pha vào những nơi hiểm nguy nhất với tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Dù chiến tranh đã lùi xa, đất nước sau hơn 40 năm xây dựng và phát triển đã đạt nhiều thành tựu, nhưng chúng ta không thể quên ký ức chiến tranh đau thương và oanh liệt, và chúng ta có quyền tự hào về quá khứ vẻ vang của đất nước. Có được ngày hôm nay chúng ta đời đời nhớ ơn các Anh hùng, liệt sĩ, các bậc tiền bối, những người có công với nước”.

Cảnh Huệ