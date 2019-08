'Tiểu thư' Chloe Nguyễn lần đầu khoe cận mặt người yêu

Quảng cáo

Tối 8/8, beauty blogger Chloe Nguyễn "khoe" cận mặt bạn trai trong bộ ảnh chụp chung trên trang cá nhân.

Cô viết: "I like the bags under your eyes. It makes me wonder. What you lose sleep over. And if I could be of any help". (tạm dịch: Em thích quầng thâm trên đôi mắt anh. Nó khiến em tự hỏi điều gì khiến anh mất ngủ. Và liệu em giúp được gì cho anh?).

Bài đăng của hot girl Sài thành nhanh chóng nhận được gần hàng chục nghìn lượt yêu thích sau vài giờ đăng tải.

Chloe đăng ảnh "khoe" cận mặt bạn trai trên trang cá nhân.

Loạt beauty blogger như Changmakeup, Trinh Phạm hay rich kid Thảo Nhi Lê cũng vào bày tỏ cảm xúc và bình luận chúc mừng Chloe.

Đây không phải lần đầu tiên Chloe Nguyễn đăng ảnh chụp chung với bạn trai.

Tuy nhiên, điều khiến dân mạng quan tâm ở loạt hình mới nhất là beauty blogger sinh năm 1997 cuối cùng cũng khoe chính diện gương mặt người yêu sau những lần "úp mở".

Bạn trai Chloe Nguyễn được khen điển trai, trông "xứng đôi vừa lứa" với tiểu thư Sài thành.

Trước đó, ngày 5/7, thông tin Chloe Nguyễn có bạn trai mới được xác nhận. Chia sẻ với Zing.vn, beauty blogger 9X cho biết người yêu cô là Phạm Minh Trí (nickname Zim, 27 tuổi).

Nửa kia của Chloe tốt nghiệp khoa Tâm lý học của ĐH London (ULC), Anh. Hiện anh đảm nhận việc tổ chức các lớp tiếng Anh giao tiếp tại TP.HCM.

Chloe - Zim được dân mạng nói "xứng đôi vừa lứa".

Chloe Nguyễn (tên thật Nguyễn Cao Quỳnh Anh, sinh năm 1997), sinh viên ĐH RMIT, được biết đến là beauty blogger tài năng ở Sài Gòn.

9X sinh ra trong gia đình giàu có nổi tiếng của ngành bất động sản. Trên trang cá nhân, Chloe thường xuyên khoe ảnh du lịch sang chảnh cùng nhiều món đồ hiệu đắt đỏ.

Năm 2017, Chloe được đề cử trong danh sách Influence Asia tổ chức tại Malaysia. Cô là beauty blogger được yêu thích bởi cách nói chuyện lưu loát, nhẹ nhàng trong các video làm đẹp.

