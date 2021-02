Tỉnh Đoàn Nghệ An khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021

Thông qua các hoạt động tình nguyện góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội; khẳng định vị trí vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong thanh niên và xã hội.

Tinh thần, xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh ở những địa bàn khó, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được Tỉnh đoàn Nghệ An đặc biệt quan tâm.