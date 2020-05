Tỉnh đoàn Nghệ An tuyên dương 26 thanh thiếu nhi tiêu biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Thơm nhấn mạnh, khắc sâu lời dạy của Người, gần 90 năm qua, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Nghệ An luôn trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng, phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, truyền thống cách mạng kiên cường bất khuất trên quê hương Xô Viết anh hùng, đi đầu trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như xây dựng quê hương và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. (Trong ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An tặng điểm rửa tay dã chiến cho Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên).

Cũng theo Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Nghệ An đã triển khai nhiều phong trào hành động cách mạng có ý nghĩa thiết thực góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, giải quyết những khó khăn của cộng đồng, đảm bảo an ninh quốc phòng… (Trong ảnh: Các đại biểu trồng cây lưu niệm và tặng bồn rửa tay cho Trường Tiểu học Làng Sen). Đại dịch COVID-19 phức tạp, tuổi trẻ Nghệ An luôn hăng hái, xung kích đi đầu cùng các chiến sỹ, y bác sỹ trong công tác phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ tại các điểm cách ly tập trung. Hàng trăm đợt tuyên truyền, hàng nghìn chiếc khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, những bữa cơm ấm tình người, những thông điệp chia sẻ yêu thương được các chiến sỹ áo xanh tình nguyện truyền tải tạo được sự đồng thuận ủng hộ sâu sắc trong cộng đồng. “Thế hệ trẻ trên quê hương của Bác hôm nay, nguyện hứa sẽ luôn trung thành với lý tưởng cách mạng cao đẹp của Đảng, ra sức “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nỗ lực phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện “Đức - Trí - Thể - Mỹ” để trở thành những con người “vừa hồng vừa chuyên”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược, xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần cùng với toàn Đảng bộ, nhân dân xây dựng quê hương Nghệ An trở thành tỉnh khá như Bác hằng mong muốn. Đại diện cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, tôi kêu gọi các cấp bộ Đoàn và ĐVTTN toàn tỉnh nỗ lực, đoàn kết, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 19, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13”, Chị Nguyễn Thị Thơm cho biết.