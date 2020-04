Trải nghiệm ‘cây ATM sách’ miễn phí đầu tiên tại Hà Nội

Những người yêu thích văn hóa đọc tìm đến cây ATM sách để xin sách. Khách nhận những cuốn sách trong dịp này được ông Hùng ký tặng và chí sẻ những kĩ năng khi đọc sách. Làm 'ATM' sách, ông Hùng hi vọng không chỉ giúp ích cho bạn đọc yêu sách nhưng khó khăn về tài chính mà còn giúp lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Hiện trong tủ sách chỉ có các đầu sách của nhà sách do ông Hùng quản lý cũng như nhưng đầu sách về làm giàu và kỹ năng lãnh đạo do chính ông viết.