Tranh ký họa đẹp long lanh của chàng du học sinh trong khu cách ly ở TPHCM

Tăng Quang là du học sinh ở Anh trở về Việt Nam từ ngày 17/3 và sau đó được đưa vào khu cách ly tập trung ở trường quân sự quận khu 7, quận 12. Nơi đây hiện có khoảng 1000 bạn trở về từ các nước châu Âu: Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Đan Mạch, Thuỵ Sĩ…

Phân phối hàng hoá hằng ngày. Mỗi sáng các bạn chiến sĩ phải vận chuyển nước uống, thức ăn, nhu yếu phẩm... lên 5 tầng lầu và vào từng phòng. 1 tầng 11 phòng, 1 phòng từ 3-8 người, sơ sơ cũng hình dung được số lượng cân nặng. Chỉ nhìn thôi là cũng thấy được sự vất vả, nhưng bạn nào cũng luôn vui vẻ, nhiệt tình,rất chu đáo và miệng luôn mỉm cười.

Chuyến bay của Quang chỉ có tổng cộng 45 hành khách, tức là còn trống rất rất nhiều. Mỗi người nằm 3 ghế vẫn còn dư cả 1 khoang hành khách. Những bạn nào bay nhiều đều biết đây là một trường hợp hy hữu, có thể hãng phải chịu lỗ để phục vụ nhu cầu của người dân muốn về nước. Các bạn tiếp viên hàng không còn chăm sóc kỹ lưỡng từng hành khách hơn cả bình thường, khiến cho mọi người cảm thấy rất an tâm và thoải mái…

Thời gian biểu sinh hoạt của một nam sinh trong khu cách ly

Một thanh niên sống 4 năm ở New Zealand, 3 năm ở Anh. Hiện đang học ở Cambridge, và có một startup chuẩn bị ra đời. Ngày nào cũng dậy từ 5 giờ sáng, miệt mài học tập, làm việc, tập luyện thể thao. Không biết đến từ hành tinh nào mà vô tình bị cách ly ở trái đất...

Nam thanh niên Việt kiều Đức, hùng hục tập luyện cơ bắp hằng ngày. To như voi, khoẻ như trâu, ăn như heo. Có năng khiếu thiên bẩm để làm lao động chân tay mà lỡ sinh ra trong một gia đình hiếu học nên đành phải đi du học, gác lại ước mơ phu hồ, bốc vác của mình...

Còn em bé này thì sáng sáng kéo va ly ra ngồi bên bệ cửa sổ, vừa phơi nắng vừa xem hoạt hình.

Quang đã được hỗ trợ để cách ly tập trung rất tốt, nằm ngoài mong đợi của mình.

Còn đây là bức ký họa các bạn cùng phòng vẽ tặng lại Tăng Quang...

Quang miêu tả, khu cách ly này ngập tràn cây xanh, gió thổi lồng lộng, trong lành, bình yên, có sân bóng rổ, cầu lông, bóng chuyền cho mọi người xuống chơi, dĩ nhiên với khẩu trang. Ngoài ra còn có hồ bơi, sân đá banh, khu tập gym, nhưng không được xài vì nằm ngoài ranh cách ly.

Phòng của các cô, các chị kế bên...

Quang cho biết, mình được tự do thoải mái, miễn đảm bảo các quy định về an toàn do các anh chị y bác sỹ phổ cập. “Từ chạy bộ, chơi thể thao, đến đàn hát, nhảy nhót, chơi ma sói, chơi game, hay ngồi viết assignment, chạy deadline cũng có. Đúng giờ sẽ có thức ăn mang đến từng phòng, có bác sĩ đến kiểm tra sức khoẻ. Mọi người đều rất thân thiện, nhẹ nhàng, và quan tâm. Khi nhận phòng mỗi bạn còn được phát 1 túi nhu yếu phẩm, gồm bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt, dầu gội…. Và tất cả mọi thứ đều miễn phí”, Quang chia sẻ.

Ngày 2 lần, bác sĩ lướt qua cuộc đời của bao nhiêu con người, để lại bao nhiêu vui buồn. Mình bị hốt đi một lần vì xém trở thành hot boy, quên uống nước nên nhiệt độ đo ra 37.5°C. Sau khi xuống phòng ăn thêm 2 phát đạn nữa thì được trả về. Từ đó mình uống một ngày 4 lít nước...

Quang kể thêm, mỗi tầng đều có các anh phụ trách, sáng sáng đến từng phòng hỏi mọi người có cần chuẩn bị thêm gì không, nếu có họ sẽ hỗ trợ mua cho mình. Ngay cả wifi yếu, các anh cũng ghi nhận để phản hồi lại cấp trên rồi nâng cấp dịch vụ.

Mấy bạn còn rất tình cảm. Gần đến ngày chia tay, các bạn đi từng phòng phát quà, nói lời cảm ơn. Hôm qua phòng được nhận 2 hộp chocolate. Hôm nay mỗi bạn được tặng 1 móc khoá hand-made theo con giáp. Mình đã rất bất ngờ, khi mấy bạn nhớ tuổi của mình và chọn sẵn cho mình con giáp tương ứng.

Quang nhớ lại hồi trước khi qua London, bản thân đi làm sấp mặt từ thứ 2 đến thứ 6 từ sáng đến 9, 10 giờ tối, rồi cuối tuần thì lại đi dạy vẽ liên tục nên hiểu rất rõ giá trị của đồng tiền chân chính. “Qua London tuy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, nhưng chắc chẳng có ai nấu ăn và cho ở miễn phí 2 tuần liền ngoài người yêu cũ. Vậy nên mình cảm thấy biết ơn và trân trọng những gì đang được hưởng. Nhất là trong bối cảnh cả nước có hơn 50,000 người đang cách ly, số tiền cần cung ứng là không hề nhỏ”, Quang tâm sự trên trang cá nhân của mình.

Đến giờ cơm trưa lại phải bê thêm 1 đợt hàng nữa, sau đó mang đến từng phòng, từ tốn chờ đợi mọi người lựa chọn. Ai có nhu cầu ăn chay, hay dị ứng, các bạn đều ghi lại, và chăm sóc tận tình. Những ngày mà đồ ăn không đủ, các bạn còn hy sinh cả phần ăn của mình, nhường cho mọi người trong khu cách ly, sợ các bạn không có đồ ăn không có sức đề kháng phòng bệnh...

Sau khi phát đồ ăn cho từng phòng, các bạn lại cặm cụi thu dọn. Công việc vất vả, trời Sài Gòn oi và nóng, nhưng chưa bao giờ mọi người thấy các bạn than phiền. Thậm chí, các bạn còn phát cho từng phòng số điện thoại cá nhân để gọi khi cần trợ giúp. Ai trong khu cách ly cũng yêu quý các bạn.



Dọn rác sáng sớm. 2 toà nhà 5 tầng sau 1 ngày thải ra cả một núi rác, nhìn phát hoảng, nhưng mấy bạn chiến sỹ dọn 1 xíu là xong.

Quang cho biết, có được 2 tuần được sống vô ưu vô lo như hồi học quân sự thì tận hưởng thôi. Chưa kể xung quanh có rất nhiều người giỏi và thú vị trở về từ các nền văn hoá khác, còn học được nhiều thứ hay ho. "Thứ duy nhất hơi khó chịu là có muỗi, nhưng cái này thì xử lý dễ. Nói chung là rất thảnh thơi, ở xong có khi không muốn ra", Quang tâm sự.

Nguyễn Dũng