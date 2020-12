TT-Huế ra quân 'Tình nguyện mùa Đông' năm 2020

Quảng cáo

Chiều 11/12, tại vùng ngập lũ Hà Đồ - Phước Lập (xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền), Tỉnh Đoàn TT-Huế ra quân thực hiện chương trình “Tình nguyện mùa Đông” năm 2020, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng đến đồng bào có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh, thiên tai, bão lũ gây ra liên tiếp thời gian vừa qua.

Hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái.

Nhằm tiếp tục chia sẻ khó khăn và góp phần động viên người dân sớm vượt qua khó khăn, từng bước khắc phục hậu quả của bão lụt, chương trình “Tình nguyện mùa Đông” năm 2020 do Tỉnh Đoàn TT-Huế phát động và thực hiện tại vùng ngập lũ Quảng Điền đã trao tặng 10 triệu đồng cho Trường mầm non xã Quảng Phước (cơ sở Hà Đồ - Phước Lập) khắc phục hậu quả mưa bão; tặng 20 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, học tốt (mỗi chiếc trị giá 1,5 triệu đồng); trao tặng 2 “nhà Nhân ái” cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại xã Quảng Phước (mỗi nhà 50 triệu đồng); tặng quà cho 35 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do chịu ảnh hưởng của thiên tai, mưa bão (mỗi suất 1 triệu đồng).

Tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng bão lũ Quảng Điền.

Được biết, hoạt động tình nguyện lần này của Tỉnh Đoàn TT-Huế đã nhận được sự quan tâm, huy động các nguồn lực hỗ trợ từ Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, cũng như các đơn vị doanh nghiệp Trung ương.

Khởi công xây dựng nhà nhân ái.

Anh Bùi Vĩnh Tuấn Anh - Trưởng Ban Thanh thiếu nhi - Trường học Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội tỉnh TT-Huế, chia sẻ: Những hoạt động trong chương trình “Tình nguyện mùa Đông” năm 2020 là cơ hội để đoàn viên, hội viên, thanh niên thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ đối với cộng đồng; tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong vận động, kết nối các nguồn lực của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân… hướng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn.



Hình ảnh ra quân "Tình nguyện mùa Đông" năm 2020 tại TT-Huế:

Ngọc Văn