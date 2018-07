Từ chàng sinh viên tay trắng đến nghệ sĩ xăm nổi tiếng Hà Thành

Một số giải thưởng Lâm Việt giành được:

- Giải nhất "Place best color big tattoo" - Taiwan Tattoo Convention 2018

- Giải nhì "Best of the day" - Taiwan Tattoo Convention 2018

- Giải nhì "Realistic color" - SaiGon Tattoo Convention 2017

- Giải nhất "Asia-China-Thai color" - SaiGon Tattoo Convention 2017

- Giải nhì "Best of the day" - Saigon Tattoo Convention 2017

- Giải nhì "Fantasy-realistic color" - Saigon Tattoo Convention 2017

- Giải nhất "Best color big tattoo the place" - Taiwan Tattoo Convention 2017

- Giải nhất "Best color big back tattoo the place" - Taiwan Tattoo Convention 2017