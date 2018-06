T.Ư Đoàn khởi công xây dựng cầu an sinh xã hội hơn 2 tỷ đồng

Xã Quảng Văn là một xã cồn bãi, nằm giữa ngã ba sông Gianh với bốn bề sông nước bao quanh, điều kiện giao thông đi lại của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Gần 40 năm nay, người dân Quảng Văn phải vượt qua con hói sâu trên cây cầu gác tạm trên máng thuỷ lợi, với bề rộng 0,5m được xây dựng từ năm 1979. Đến nay, sau bao thăng trầm, cây cầu Máng đã hư hỏng nhiều lần, lưu thông vô cùng nguy hiểm. Về mùa mưa, nước từ thượng nguồn sông Gianh đổ về, cầu Máng bị ngập và xã Quảng Văn hoàn toàn bị chia cắt. Việc có một cây cầu mới là mơ ước, là đòi hỏi vô cùng cấp thiết của người dân xã Quảng Văn và các xã lân cận trong hàng chục năm nay.

Trước thực tế đó, T.Ư Đoàn đã phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Bình và Sabeco khởi công xây dựng cây cầu an sinh tại xã Quảng Văn. Công trình Cầu an sinh xã hội được thiết kế gồm phần cầu chính và phần đường hai đầu cầu. Phần cầu chính có chiều dài là 26,6m, rộng là 3,5m, trọng tải tĩnh là 2,5 tấn và tải động là 6,5 tấn. Phần đường có chiều dài là 189m và chiều rộng mặt đường là 4m. Công trình có giá trị tổng mức đầu tư trên 2 tỷ đồng (trong đó Sabeco tài trợ 1,5 tỷ đồng và số tiền còn lại huy động các nguồn khác); dự kiến hoàn thành vào quý IV năm nay. Hoạt động này nằm trong cam kết phối hợp giữa Sabeco và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2018, trong đó, Sabeco hỗ trợ T.Ư Đoàn 4,5 tỷ đồng để xây dựng 3 cây cầu an sinh xã hội tại 3 miền: Bắc - Trung - Nam.

Đại diện Tỉnh Đoàn Quảng Bình cho biết, việc xây dựng cầu Máng, xã Quảng Văn có ý nghĩa an sinh xã hội thiết thực. Cầu mới được xây dựng sẽ tạo điều kiện thuận lợi về giao thông cho người dân, nhất là các em học sinh có điều kiện đến trường; tăng cường khả năng tiếp cận với các dịch vụ công cộng như: Trường học, y tế, chợ cho người dân trong vùng. Tránh tình trạng địa phương bị chia cắt trong mùa mưa lũ, hạn chế tối thiểu việc gây ô nhiễm môi trường và tai nạn mùa mưa lũ. Công trình sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đường giao thông nông thôn góp phần thúc đẩy chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại địa phương.