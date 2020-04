T.Ư Đoàn truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho chiến sỹ hy sinh khi bắt tội phạm

Đồng đội hai chiến sĩ công an vừa hi sinh kể lại rằng: Sau ca trực ban ngày 2/4, đại uý Đặng Thanh Tuấn cùng đồng đội trở về đơn vị. Giữa mùa dịch bệnh bữa ăn lúc 20h đêm của các anh em chỉ là mấy gói mì tôm pha vội. Chưa kịp ngồi vào bàn, các chiến sĩ nhận được thông tin về một vụ đua xe, cướp giật trên địa bàn.

Những dòng nhật ký của một chiến sĩ công an trẻ là đồng đội của Đại uý Đặng Thanh Tuấn (SN 1979) và Trung sĩ Võ Văn Toàn (SN 1997) thuộc đội CSGT- TT công an quận Sơn Trà hy sinh vào tối 2/4 khiến nhiều người rơi nước mắt về hi sinh thầm lặng của các anh giữa đại dịch COVID-19.