Tuổi trẻ Bình Dương ‘biến hình’ cột bê tông trong ngày Chủ nhật Xanh

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức, hành vi trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn mỹ quan đô thị xanh, sạch, đẹp trên địa bàn, Ban Thường vụ Thành đoàn Thủ Dầu Một (Bình Dương) tổ chức chương trình ra quân ngày “Chủ nhật Xanh”.

Hôm nay (26/7), một ngày chủ nhật đầy ý nghĩa tại Bình Dương, khi hàng trăm đoàn viên thanh niên thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa. Cụ thể, Đoàn phường Hiệp Thành, phương Tương Bình Hiệp sẽ tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh, phát quan bụi rậm tại khu vực Đài Liệt sỹ; Đoàn phường Phú Lợi đăng cai cấp Thành phố hoạt động “Bữa cơm tri ân” tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực khu phố 3 (Tổ chức khám sức khỏe, bữa cơm gia đình, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa và khu vực xung quanh nhà, sinh hoạt đoàn viên chủ điểm tháng 7….)

Thành đoàn Thủ Dầu Một đăng cai chương trình ngày "Chủ nhật Xanh"

Đơn vị Phường đoàn các phường Tân An, Hiệp An, đoàn Khối cơ quan, công an, quân sự thành phố Thủ Dầu Một phụ trách chăm sóc hoa, bổ sung đất trồng tại các bồn trồng hoa hai bên đường Nguyễn Chí Thanh. Đơn vị Phường đoàn Phú Mỹ tổ chức chương trình phối hợp các lực lượng làm công tác dân vận tại địa phương.

Phường đoàn Phú Tân và Hoà Phú tổ chức thực hiện mô hình Khu nhà trọ xanh: ra quân dọn vệ sinh, tạo mỹ quan, mảng xanh tại khu nhà trọ.

Anh Nguyễn Minh Tâm – Bí thư Thành đoàn Thủ Dầu Một cho biết, ngày “Chủ nhật Xanh” không chỉ đơn thuần là hoạt động ra quân của tuổi trẻ trong việc tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phế thải, khơi thông cống rãnh… mà điều quan trọng nhất là phong trào phải được nhân rộng, lôi cuốn đông đảo các lực lượng tham gia, góp phần làm thay đổi nhận thức, hành động của người dân trong việc giữ gìn màu xanh, không gian xanh, môi trường xanh-sạch-đẹp. “Ngày chủ nhật xanh” cần huy động sự tham gia mạnh mẽ hơn của toàn xã hội; nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể khu vực dân cư trong công tác bảo vệ môi trường.

Những trụ điện bên đường được tô sắc rất lung linh

Thông qua những việc làm ý nghĩa và thiết thực của tổ chức đoàn cũng như công tác tuyên truyền, vận động, nhằm từng bước thay đổi nhận thức, chuyển biến trong hành động của toàn dân, thực hiện nếp sống văn minh, sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, với việc bảo vệ môi trường - một trong những vấn đề “nóng” và cấp thiết hiện nay.

Trụ điện trở nên thân thiện với người dân khi được các bạn đoàn viên tô sắc Đoàn viên thanh niên trồng hoa bên đường Trong ngày Chủ nhật, các bạn đoàn viên cũng thực hiện chương trình tri ân mẹ Việt Nam Anh Hùng Anh Nguyễn Minh Tâm - Bí thư Thành đoàn Thủ Dầu Một (bìa phải) cho biết hoạt động nhằm khơi dậy tinh thần vì một môi trường xanh-sạch-đẹp

Hương Chi