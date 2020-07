Tuổi trẻ Nghệ An hành trình tri ân các anh hùng liệt sỹ

Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và thực hiện có hiệu quả phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, đoàn viên thanh niên Nghệ An đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách, ngày 26/7, đoàn công tác Tỉnh đoàn Nghệ An do chị Nguyễn Thị Thơm - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa Trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào.

Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào nơi tập trung hơn 11.000 phần mộ của cán bộ, chiến sỹ tình nguyện và chuyên gia quân sự hy sinh trên chiến trường Lào. Nghĩa trang có khoảng 6.900 phần mộ chưa rõ tên, quê quán và 570 mộ có tên nhưng chưa rõ quê. Phó Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào. Đoàn công tác Tỉnh đoàn Nghệ An thành kính dâng hương tại nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, các phần mộ liệt sỹ. Tối cùng ngày, Tỉnh đoàn Nghệ An đã tổ chức chương trình “Thắp nên tri ân” tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Nơi đây là vị trí giao thông huyết mạch, nằm trên tuyến đường 15A, trở thành điểm bắn phá ác liệt trong kế hoạch bắn phá miền Bắc của đế quốc Mỹ. Quyền Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Thơm dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Đoàn công tác dâng hoa đăng và cùng nhau hát vang bài hát “Bài ca không quên” để tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ. Trong ảnh: Hai Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Chu Đức Thái và Phạm Văn Toàn cùng cán bộ, ĐVTN tỉnh đoàn dâng hoa đăng. Tuổi trẻ Nghệ An hát vang bài hát "Bài ca không quên". Anh Cao Hồng Hưng, UV Ban Chấp hành, Phó Ban Đoàn kết Trung ương đoàn cùng tham dự. Cách đây 52 năm, tại mảnh đất Truông Bồn, ngày 31/10/1968, 13 chiến sỹ TNXP Đại đội 317 - Đội 65 thuộc Tổng đội TNXP chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An đã anh dũng hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ nối liền mạch máu giao thông từ hậu phương vào chiến trường miền Nam. Chị Nguyễn Thị Thơm – Quyền Bí thư Tỉnh đoàn thay mặt tuổi trẻ toàn tỉnh phát biểu: “Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/1947 - 27/7/2020, đoàn công tác Tỉnh đoàn kính dâng lên các anh, các chị những bông hoa, thắp nén hương thơm để tưởng nhớ các anh, các chị, cầu mong cho linh hồn được siêu thoát, an giấc ngàn thu; cầu mong từ cõi thiêng của thế giới vĩnh hằng, linh hồn của các anh, các chị sẽ luôn luôn phù hộ cho đồng đội và nhân dân; phù hộ cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung và công tác đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Nghệ An nói riêng ngày càng phát triển, trưởng thành”.