Tuổi trẻ tri ân Ngày Thương binh - Liệt sỹ: Mãi là con đường Cách mạng

Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ TPHCM (phường Long Bình, quận 9, TPHCM), nơi an nghỉ của hơn 15.000 anh hùng, liệt sỹ, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020).

Tiếp thêm nguồn sức mạnh tinh thần

Phát biểu tại buổi lễ, anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh: Các anh, các chị là những biểu tượng cho Chủ nghĩa Anh hùng cách mạng, kiên cường, gan dạ, mưu trí, dũng cảm, là nỗi khiếp sợ và cả thán phục của kẻ thù, là nguồn động viên, cổ vũ đồng chí, đồng bào, ĐVTN trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Bằng cuộc đời mình, các anh hùng, liệt sỹ đã viết nên những trang vàng đẹp nhất không chỉ trong truyền thống tuổi trẻ Việt Nam mà còn trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Anh Lê Quốc Phong cho biết, lý tưởng các anh, các chị lựa chọn ngày nào đang được hàng chục triệu thanh niên Việt Nam tiếp bước với sức trẻ, nhiệt huyết, trí tuệ, khát vọng. “Tuổi trẻ Việt Nam đã có mặt ở những nơi khó khăn nhất, tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh; lao động hăng say trên những công trình mới; miệt mài học tập, khẳng định trí tuệ Việt Nam trong khu vực và thế giới; mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; xung kích, tình nguyện, tiên phong trong nhiều việc mới, việc khó, phòng chống dịch bệnh, vì cuộc sống cộng đồng, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sỹ”, anh Phong nói.

Không chỉ khẳng định mình trên nhiều lĩnh vực, tuổi trẻ Việt Nam hôm nay luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ bằng nhiều hành động thiết thực, cụ thể đã triển khai. “Mỗi hành động, dù nhỏ nhất đều thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trước những hy sinh, đóng góp vô cùng to lớn của các mẹ, các anh, các chị, các cô, các chú, các bác. Mỗi hoạt động qua đi, không chỉ là sự tri ân của thế hệ hôm nay với thế hệ đi trước, mà còn là một lần, tuổi trẻ được học lại những bài học lịch sử vô giá, được nhắc nhở, được tiếp thêm nguồn sức mạnh tinh thần để vững tin bước tiếp, trưởng thành hơn trong cả nhận thức và hành động”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh.

Truyền lửa cho thế hệ trẻ tiếp bước

Thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sáng cùng ngày, T.Ư Đoàn tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, cựu Thanh niên xung phong trên địa bàn TPHCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại TPHCM, đoàn công tác do anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà tại Nhà nuôi dưỡng cha mẹ Liệt sỹ Thị Nghè (quận Bình Thạnh). Tại đây, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định việc thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa” là nghĩa vụ, trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay và chúc các cụ sống vui khỏe để tiếp tục là người “truyền lửa” cho thế hệ trẻ tiếp bước.

Đoàn công tác do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và Người có công Long Đất (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Tại đây, Bí thư T.Ư Đoàn cho biết, công tác chăm lo, nuôi dưỡng các gia đình chính sách, thương bệnh binh là một hoạt động thường xuyên, liên tục của tổ chức Đoàn nhằm thể hiện sự biết ơn của thế hệ trẻ đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Trong tháng 7 tri ân hằng năm, tuổi trẻ cả nước đã thực hiện nghĩa cử tri ân bằng những công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực.

Dịp này, đoàn công tác đã tặng quà cho gần 60 thương binh, bệnh binh đang an dưỡng tại trung tâm Long Đất. Cùng với các phần quà ở TPHCM, tổng giá trị quà tặng dành tri ân ở hai địa phương là gần 230 triệu đồng.

Tham dự Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ có ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM; anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn cùng 2.000 ĐVTN TPHCM. Ngay sau buổi lễ, lãnh đạo TPHCM và T.Ư Đoàn cùng đông đảo ĐVTN đã dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân tại hơn 15.000 phần mộ liệt sỹ ở Nghĩa trang Liệt sỹ TPHCM.

Ngô Tùng