Tuổi trẻ Yên Bái chung tay phát triển danh thắng ruộng bậc thang

Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái Đoàn Thị Thanh Tâm cho biết: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019 được triển khai thực hiện từ tháng 6 đến hết tháng 8/2019 với 1 chương trình và 4 chiến dịch trọng tâm gồm: Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch: tình nguyện Mùa hè xanh; tình nguyện Hoa phượng đỏ, tình nguyện Kỳ nghỉ hồng và tình nguyện Hành quân xanh.

“Tuổi trẻ Yên Bái sẽ tập trung vào các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông; tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng…", chị Tâm nhấn mạnh.