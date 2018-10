Tuyên dương thanh niên cứu hai mẹ con

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 14/10, anh Bảo cùng các bạn đang ngồi chơi gần cống đập thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Anh Bảo chạy đến thấy 2 mẹ con bà Huỳnh Thị Lý (trú phường An Phú, TP Tam Kỳ) đang chới với dưới dòng nước chảy xiết. Bà Lý nằm úp mặt xuống nước, còn con trai bà Lý thì ôm chiếc ba lô chới với kêu cứu.

Thấy vậy, anh Bảo liền lao mình xuống dòng nước để cứu người. Lúc này, vì dòng nước chảy xiết, xoáy mạnh, mặt khác cả 2 người đều không biết bơi nên anh đã cố gắng hết sức đẩy 2 mẹ con lên mặt nước để thở. Sau đó 2 người bạn của anh Bảo và một số người dân đang câu cá chạy tới quăng ống nước của công trình gần đó xuống để anh Bảo cột vào người và tay của 2 mẹ con kéo lên bờ. Hai mẹ con bà Lý thoát chết trong gang tấc.

Anh Bảo hiện là công nhân cơ khí tại Công ty Cổ phần lắp ráp ô tô Chu Lai - Trường Hải. Theo mẹ anh Bảo cho hay, anh thường xuyên hỗ trợ, cứu giúp người đi đường bị tai nạn giao thông. Nhiều hôm anh trở về nhà trên người máu me be bét do đưa người bị tai nạn đi cấp cứu.

Hoài Văn