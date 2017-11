Vinh danh 10 “Cánh én hồng” xuất sắc toàn quốc

“Cánh én hồng” là Giải thưởng danh giá T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư, Bộ Giáo dục và Đào tạo dành tặng các thầy giáo, cô giáo làm Tổng phụ trách Đội có những thành tích xuất sắc, có nhiều năm cống hiến, gắn bó, nỗ lực trong sự nghiệp trồng người của đất nước.

Năm 2017, 56 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội xuất sắc và tiêu biểu trong tổng số hơn 26.000 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội đang công tác tại các Liên đội trong cả nước vinh dự được xét trao Giải thưởng “Cánh Én hồng”.

Trải qua nhiều vòng xét chọn, Hội đồng đã quyết định trao Giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2017 cho 10 thầy cô giáo làm tổng phụ trách Đội có thành tích đặc biệt xuất sắc nhất.

Các Tổng Phụ trách Đội xuất sắc chia sẻ kinh nghiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn vì công tác Đội

Có những thầy cô dành hơn 1 phần 2 tuổi đời của mình miệt mài với công tác Đội: Thầy Ngụy Đình Mỹ (52 tuổi), trường tiểu học số 1 Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, 27 năm làm Tổng phụ trách Đội; Cô Lê Thị Thư, tỉnh Nghệ An, 26 năm gắn bó với nghề Tổng phụ trách Đội; Thầy Trần Văn Dứt, tỉnh Bình Phước, 20 năm làm giáo viên Tổng phụ trách Đội... các thầy cô đã có rất nhiều mô hình, sáng kiến kinh nghiệm về công tác Đội thiết thực được áp dụng vào thực tế và phát huy hiệu quả được các cấp, các ngành đánh giá cao.

Các thầy cô đã có rất nhiều mô hình, sáng kiến kinh nghiệm về công tác Đội thiết thực được áp dụng vào thực tế và phát huy hiệu quả được các cấp, các ngành đánh giá cao. Cô giáo Nguyễn Phương Thùy, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, 13 năm làm giáo viên Tổng Phụ Trách Đội là 13 năm vượt khó vươn lên ở điểm trường đặc biệt khó khăn thuộc huyện 30A.

10 Tổng Phụ trách Đội xuất sắc nhận giải thưởng "Cánh én hồng" năm 2017 Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Long Hải ghi nhận và đánh giá cao những thành tích xuất sắc mà các Tổng phụ trách Đội đã đạt được.

Theo Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải, chặng đường phát triển của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh hơn 76 năm qua đã ghi nhận những nỗ lực và sự đóng góp của các thế hệ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.

Các anh, các chị là người thiết kế, tổ chức hầu hết các hoạt động của thiếu nhi trong nhà trường; luôn đi sớm, về muộn, sẵn sàng hy sinh ngày nghỉ, ngày lễ của mình để mang lại niềm vui và nụ cười rộn rã cho con trẻ.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải cho rằng, 10 gương mặt tiêu biểu nhận giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2017, mỗi người là những câu chuyện rất riêng về hành trình chinh phục mục tiêu chung là mang yêu thương, hạnh phúc đến cho các thế hệ mầm non tương lai.

Anh Hải đề nghị, các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố tăng cường hơn nữa công tác tham mưu thực hiện tốt cơ chế, chính sách đối với đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội; tăng cường thực hiện công tác bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tạo phong trào hoạt động sâu rộng cho đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội.

Danh sách 10 Tổng phụ trách Đội được nhận giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2017:

1. Chị Nguyễn Phương Thùy, Giáo viên làm tổng phụ trách Đội trường THCS thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

2. Anh Ngô Đức Thủy, Giáo viên làm tổng phụ trách Đội trường Tiểu học thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

3. Chị Lương Thị Liên, Giáo viên làm tổng phụ trách Đội trường THCS Ngô Gia Tự, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

4. Chị Lê Thị Thư, Giáo viên làm tổng phụ trách Đội trường Tiểu học thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

5. Anh Ngụy Đình Mỹ, Giáo viên làm tổng phụ trách Đội trường Tiểu học số 1 Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

6. Anh Nguyễn Phúc Trà, Giáo viên làm tổng phụ trách Đội trường THCS Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

7. Anh Trần Văn Dứt, Giáo viên làm tổng phụ trách Đội trường Tiểu học An Lộc B, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

8. Anh Nguyễn Quốc Việt, Giáo viên làm tổng phụ trách Đội trường THCS Chu Văn An, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

9. Anh Lê Văn Liệp, Giáo viên làm tổng phụ trách Đội trường THCS Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

10. Anh Lê Hồng Khánh, Giáo viên làm tổng phụ trách Đội trường THCS Vàm Rầy, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

​Lưu Trinh