Xúc động hình ảnh chiến sĩ công an hiến máu cứu sản phụ nguy kịch

Ngày 21/4, nhận được thông tin tại Bệnh viện sản nhi Nghệ An có sản phụ Thái Thị Thúy Vinh (SN 1979, trú tại khối 4, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An) phải sinh mổ và có nhu cầu tiếp máu nhóm O gấp. Lượng máu dự trữ tại Trung tâm huyết học và truyền máu tỉnh và Bệnh viện khan hiếm; nếu không tiếp máu kịp thời, nguy cơ tử vong rất lớn.

Các chiến sỹ công an viết tờ khai sức khỏe

Trong lúc nguy cấp, Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An đã phát động toàn thể ĐVTN Công an huyện tham gia. Chỉ sau ít giờ, 25 ĐVTN trực tiếp xuống Trung tâm huyết học và truyền máu tỉnh Nghệ An đăng ký tham gia hiến máu cứu người. Kết quả thu được lượng máu 8.750 mililit, giúp sản phụ thực hiện ca mổ thành công.

Một chiến sỹ công an hiến máu

Trong quá trình chờ đến lượt hiến máu, các chiến sỹ công an thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ như ngồi cách nhau 2m, đeo khẩu trang nơi công cộng...

Các chiến sỹ công an giữ khoảng cách 2m khi đi hiến máu.

“Xác định đây là một việc làm có ý nghĩa, chỉ bằng một hành động nhỏ của mình có thể cứu giúp được người bệnh nên chúng tôi không đắn đo gì khi quyết định hiến máu”, một cán bộ công an cho biết.

