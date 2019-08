Xúc động hình ảnh thanh niên tình nguyện giúp dân chống bão

Quảng cáo

SUY THẬN ĐỘ 2 khiến tôi hoa mắt chóng mặt, đi tiểu đau tức - Thật may khi biết cách này!

Trên toàn tỉnh thành lập 262 đội hình tình nguyện với sự tham gia của gần 4000 ĐVTN ra quân giúp đỡ 105 hộ dân thu hoạch vụ mùa, hỗ trợ hơn 380 hộ dân, cơ sở y tế, đơn vị trường học chằng chống nhà cửa, gia cố mái nhà, bảo vệ cây trồng vật nuôi…

Giúp các cụ già đến các khu vực an toàn tránh bão

Bên cạnh đó, lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ nhân dân đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, ra quân chặt phát cây, ứng trực tại các bến đò ngang, vùng trũng thấp và cắm biển cảnh báo an toàn; hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn...

Chùm ảnh xúc động hình ảnh thanh niên tình nguyện giúp người dân chống bão PV Tiền phong ghi lại trên địa bàn Hà Tĩnh:

Minh Thùy