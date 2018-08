17 đoàn tham gia giao lưu 'Biên cương thắm tình hữu nghị'

Chủ trì họp báo, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính uỷ BĐBP, khẳng định: Đây là một trong những sự kiện trọng tâm trong các hoạt động kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/2019).

Chương trình giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị” lần thứ 3 đã được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP triển khai tích cực với sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng như Cục Đối ngoại, Cục Tuyên huấn, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội, Văn phòng Bộ Quốc phòng và Đài Truyền hình Việt Nam...

Quang cảnh họp báo, sáng 16/8

Chương trình được tổ chức hoành tráng với sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành trung ương. Chương trình giao lưu lần này có số lượng đoàn đại biểu khách nước ngoài đến tham dự đông nhất từ trước tới nay với 17 đoàn đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ An ninh các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia và đặc biệt là lần đầu tiên tham dự của 4 đoàn đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ Thái Lan và Myanmar. Cùng với đó là sự tham dự của các đại sứ, đại diện ngoại giao, tùy viên quân sự, quốc phòng, tùy viên an ninh 5 nước tại Hà Nội.

Xây dựng và bảo vệ biên giới chung

Theo Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, điểm nhấn quan trọng của chương trình là phần giao lưu với các vị khách mời là đại diện lãnh đạo lực lượng bảo vệ biên giới 6 nước gồm Bộ Tư lệnh BĐBP (Bộ Quốc phòng Việt Nam), Cục Quản lý Biên phòng (Bộ Công an Trung Quốc), Tổng cục Cảnh sát (Bộ An ninh Lào), Bộ Tư lệnh Lục quân (Quân đội Hoàng gia Campuchia), Cục Biên giới (Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan), Cục Cảnh sát Tuần tra biên giới (Bộ Nội vụ Myanmar).

Là những người đã dành cả đời gắn bó với binh nghiệp và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo của mỗi nước, các nhân vật khách mời sẽ chia sẻ với khán giả Việt Nam những câu chuyện ý nghĩa về các hoạt động đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng giữa Việt Nam và các nước trong tiểu vùng nhằm phối hợp, hiệp đồng, giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng và bảo vệ biên giới chung ngày một phát triển bền vững.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng cho biết: Chương trình giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị” lần thứ 3 diễn ra vào tối 25/8 tại Hội trường Bộ Quốc phòng và được truyền hình trực tiếp trên sóng các kênh truyền hình trung ương và địa phương.

Cùng với đó, các phóng sự được phát sóng trong chương trình sẽ mang lại những hình ảnh chân thực, sống động về vẻ đẹp thiên nhiên, con người và sự tương đồng về văn hóa, tập quán, tín ngưỡng của cư dân các nước thuộc tiểu vùng sông Mê Kông. Qua đó khẳng định dòng sông linh thiêng đã tạo dựng nên một nền văn minh trong khu vực. Cùng chung tay giữ gìn, bảo vệ dòng sông cũng là giữ gìn tình đoàn kết, hữu nghị lâu đời giữa các nước, các dân tộc.

Đồng thời, những nội dung phản ánh sự phát triển trên biên giới hôm nay, về sự phối hợp hiệu quả trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm và hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vùng biên được chăm sóc sức khỏe, có cơ hội được đến trường giữa lực lượng bảo vệ biên giới trong tiểu vùng sông Mê Kông cũng được khái quát thông qua những hình ảnh, câu chuyện ấn tượng.

Xen kẽ giữa các phần giao lưu là các tiết mục văn nghệ đặc sắc, được hòa âm phối khí, dàn dựng mới lạ, sinh động do các nghệ sĩ đến từ Đoàn Văn công BĐBP, Đoàn Văn công Công an Trung Quốc, Đoàn Văn công Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia và Đoàn Văn công Quân đội Nhân dân Lào.

Nguyễn Minh