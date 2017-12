Ấn Độ thử thành công tên lửa đánh chặn tự sản xuất

Theo The New Indian Express, vụ thử tên lửa đánh chặn AAD nhằm đánh giá năng lực phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa hai giai đoạn do Ấn Độ nghiên cứu chế tạo.

Tên lửa được phóng từ bãi thử trên đảo Abdul Kalam, nằm ở ngoài khơi bờ biển phía đông bang Orissa.

“Radar hệ thống phòng thủ phát hiện tên lửa, theo dõi và phát lệnh phóng tên lửa đánh chặn. Vụ phóng đã diễn ra đúng kế hoạch, đánh trúng mục tiêu.

Cuộc thử nghiệm là căn cứ quan trọng trước khi tiến hành triển khai tên lửa đánh chặn AAD cho các lực lượng vũ trang”, nguồn tin thông báo, đồng thời cho biết thêm rằng mục tiêu đã bị chặn trên vịnh Bengal ở độ cao khoảng 15 km.

Tên lửa đánh chặn AAD sử dụng nhiên liệu rắn một giai đoạn. Tên lửa dài 7,5 mét, trọng lượng khoảng 1,2 tấn, có thể đạt mục tiêu trong bán kính từ 15 đến 30 km.

