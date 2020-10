Azerbaijan phóng loạt máy bay không người lái tự sát vào khu vực Nagorno-Karabakh

Quảng cáo

Lực lượng vũ trang Azerbaijan ngày 7/10 đã phóng máy bay không người lái tự sát vào các cơ sở dân sự ở Stepanakert, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Nagorno-Karabakh không được công nhận cho biết.

"Lực lượng vũ trang Azerbaijan đã một lần nữa tấn công Stepanakert, ngay lúc này, máy bay không người lái tự sát và tên lửa đang được phóng vào các cơ sở dân sự. Chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào về thương tích cho đến nay", Bộ Ngoại giao cho biết.

Theo phóng viên Sputnik, những đám khói có thể được nhìn thấy khắp Stepanakert và vùng ngoại ô của khu vực này.

Giao tranh suốt đêm dọc Nagorno-Karabakh

Về phía Bộ Quốc phòng Azerbaijan ngày 7/10 cho biết, giao tranh ác liệt đã tiếp diễn dọc theo toàn bộ tuyến liên lạc ở Karabakh và cũng báo cáo nhiều tổn thất của quân đối thủ.

"Vào đêm 7/10, các cuộc giao tranh tiếp tục diễn ra dọc theo chiến tuyến Nagorno-Karabakh. Quân đội chúng tôi đã tiến hành các hoạt động tác chiến ở nhiều khu vực khác nhau của chiến tuyến, nhằm củng cố thành công đã đạt được trong những ngày qua.”

Các cuộc pháo kích vẫn diễn ra vô cùng gay gắt từ ngày 27/9 đến nay

Lực lượng Azerbaijan cho biết thêm, các cuộc tấn công đã phá hủy một xe tăng và 3 khẩu pháo, vô hiệu hóa một trạm quan sát gần khu vực phòng thủ của trung đoàn 5.



Theo quân đội Azerbaijan, các nhân viên từ "đơn vị đối phương" đang rút khỏi các địa điểm hoạt động do "thiếu lương thực" và "các vấn đề nghiêm trọng về đạn dược và nhiên liệu".

Bên cạnh đó, các làng thuộc vùng Terter, Barda, Aghdam, Agjabedi, Fizuli và Jabrayil đang bị pháo kích bởi các lực lượng vũ trang Armenia.

Sputnik ngày 7/10 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Armenia cho biết lực lượng nước này đã phá hủy một cơ sở xăng dầu của Azerbaijan. Tuyên bố không nêu rõ vị trí của cơ sở xăng dầu trên, cũng như quy mô cụ thể của cơ sở này.

Một khu nhà đổ nát vì bị trúng đạn pháo ở thành phố Ganja, Azerbaijan, ngày 6/10/2020. Ảnh: Reuters

Azerbaijan không gây nguy hiểm cho dân thường Armenia

Trước phản ứng mạnh mẽ từ quốc tế, Azerbaijan khẳng định không gây nguy hiểm cho sự an toàn của dân thường Armenia theo bất kỳ cách nào, do đó không cần sự tham gia của các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) trong cuộc xung đột Karabakh, Thiếu tướng Huseyn Mahmudov, người đứng đầu Cục Hợp tác Quân sự Quốc tế của Bộ Quốc phòng Azerbaijan nói với Sputnik.

"Azerbaijan đang tiến hành các hoạt động chiến đấu, phản công trên lãnh thổ của mình, chúng tôi không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với dân số Armenia và biên giới của Armenia. Vì vậy, không có ý nghĩa gì khi để các nước CSTO tham gia vào cuộc xung đột này", Mahmudov giải thích.

Hậu quả của các cuộc pháo kích ở thành phố Ganja, Azerbaija. Ảnh: Reuters

Các cuộc đụng độ giữa Armenia và Azerbaijan ở Nagorno-Karabakh đã diễn ra trong hơn một tuần, với cả hai bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, pháo kích vào các thành phố và cơ sở hạ tầng quân sự. Nga, Mỹ, Pháp, Đức và các quốc gia khác đã kêu gọi Yerevan và Baku ngừng giao tranh và quay trở lại bàn đàm phán. Ankara, trong khi đó đã tuyên bố sẽ hỗ trợ Azerbaijan "cả trong đàm phán và chiến đấu".

Vùng Nagorno-Karabakh, còn được gọi là Artsakh, tuyên bố độc lập khỏi Azerbaijan thuộc Liên Xô vào năm 1991, dẫn đến xung đột giữa các lực lượng Armenia và Azerbaijan vào năm 1992-1994. Cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, đồng thời buộc hơn một triệu người phải chạy khỏi khu vực này trước khi Moscow đứng ra làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa Baku và Yerevan. Karabakh kể từ đó vẫn là một quốc gia không được công nhận, trong khi quan hệ giữa Armenia và Azerbaijan vẫn căng thẳng do hậu quả của cuộc xung đột.

Thanh Huyền

Theo Sputnik