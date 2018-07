Ba đơn vị TNXP Nghệ An nhận danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, cũng như trong khôi phục và xây dựng đất nước sau chiến tranh, cùng với lực lượng TNXP cả nước, lực lượng TNXP Nghệ An với hơn 50.000 cán bộ, đội viên đã kế thừa và phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc.

Trong kháng chiến chống Pháp, tỉnh Nghệ An có 11.800 TNXP. Trong đó, chiến dịch Điện Biên phủ, tỉnh Nghệ An có 6.000 TNXP gia nhập lực lượng TNXP Trung ương… Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, TNXP Nghệ An có hơn 40.000 đã đảm bảo giao thông thông suốt ở 52 tuyến đường... rà soát phá hàng nghìn quả bom nổ chậm, có mặt ở nhiều trọng điểm ác liệt…

Với những thành tích xuất sắc, lực lượng TNXP Nghệ An đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước như danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân, Huân chương, Huy chương, Chiến sỹ thi đua, Cờ thi đua…

Trong lễ kỷ niệm, các đơn vị C333, C168, C202 vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân. Đại đội TNXP 333 được thành lập vào ngày 13/5/1965, có 139 cán bộ đội viên, tuổi đời từ 18 – 20. Đây là tập thể phần lớn là đội viên nữ, có tinh thần đoàn kết phấn đấu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như: làm đường, san lấp hố bom, làm đường tránh, làm cầu, vận chuyển hàng hóa lên xe, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường bộ, đường sắt…

Đại đội TNXP 164,166,168 TNXP Nghệ An gồm 601 cán bộ, đội viên, được thành lập vào tháng 7/1965, nhằm chi viện cho Quảng Bình. Đại đội này được phân công phục vụ chiến đấu ở các tuyến đường Trường Sơn. Riêng, đại đội 168 sau 4 tháng, cán bộ, đội viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyển được hơn 2.000 tấn hàng phục vụ đường dây Đoàn 559… và được nhà nước tặng cho tập thể đơn vị Huân chương chiến công hạng 2, Huân chương chiến công hạng 3… Thừa ủy quyền, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh trao danh hiệu cho các đơn vị.

Đại đội 202 N241 P31 TNXP Nghệ An được thành lập ngày 8/2/1969, được Trung ương giao nhiệm tuyển 1.000 TNXP vào công tác Quảng Bình. Nhiệm vụ chính là bốc dỡ hàng, gùi hàng, vận chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược, thuốc men cho mặt trận Trị - Thiên Huế; phục vụ chiến dịch đường 9 Nam Lào, vận chuyển cứu chữa thương binh, phá bom mở đường mới, thông tuyến cho xe vận tải hàng ra mặt trận, làm thủy lợi giúp dân. Đại đội được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng 3, Huân chương chiến công hạng 1 và nhiều danh hiệu cho cá nhân...

Cảnh Huệ