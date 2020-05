Biên phòng xứ Lạng lập nhiều chiến công mùa COVID-19

Quảng cáo

“Khóa chặt” cửa khẩu



Lực lượng biên phòng Lạng Sơn được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài hơn 231km, với 474 cột mốc và 12 cửa khẩu. Trong đó có 2 cửa khẩu quốc tế là Hữu Nghị và Đồng Đăng, một cửa khẩu chính (Chi Ma) và 9 cửa khẩu phụ.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị dựng lán chốt chặn các đường mòn biên giới

Đại úy Hà Trọng Dược, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cho biết, từ ngày 25/1 (tức mùng 1 Tết Canh Tý), thực hiện chỉ đạo của trên, Trạm đã phối hợp bố trí đưa lực lượng kiểm dịch y tế cửa khẩu lên đầu dây chuyền kiểm soát nhập cảnh, đồng thời triển khai cho tất cả hành khách nhập cảnh phải khai báo y tế và đo thân nhiệt.

“Từ 11 giờ ngày 2/2, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Hữu Nghị đã tuyên truyền và không cho công dân Trung Quốc và nước thứ ba nhập cảnh vào Việt Nam. Trường hợp hộ chiếu ngoại giao, công vụ và một số trường hợp đặc biệt khác đều phải xin ý kiến chỉ đạo của Cục Cửa khẩu - Bộ Tư lệnh BĐBP. Đồng thời chỉ cho công dân Việt Nam đã kết hôn với người Trung Quốc được xuất cảnh. Sau đó một ngày, tất cả công dân khi nhập cảnh từ Trung Quốc về thì chúng tôi phối hợp với lực lượng y tế đưa đi cách ly tập trung tại các đơn vị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn”, đại úy Dược cho biết.

Từ ngày 3/2 đến ngày 26/4, Trạm đã làm thủ tục nhập cảnh cho 2.499 trường hợp về cách ly tại tỉnh Lạng Sơn. Phối hợp với kiểm dịch y tế kiểm tra, đo thân nhiệt phát hiện 61 trường hợp sốt trên 37 độ, chuyển về Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn theo dõi.

Nhân viên Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị làm thủ tục cho công dân Trung Quốc xuất cảnh trở về nước

Theo đại úy Dược, không để biên giới “đứt mạch” giao thương, từ ngày 5/2, hai bên tiến hành mở cửa thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Lái xe sau khi nhập cảnh phải cách ly 14 ngày, quá trình quản lý tại cửa khẩu đến nay luôn đảm bảo chặt chẽ và an toàn tuyệt đối. Từ ngày 13/2, số lái xe được trang bị quần áo phòng hộ khi xuất cảnh sang Trung Quốc đến khi nhập cảnh về Việt Nam sẽ không phải cách ly.

“Trạm đã tham gia với lực lượng tăng cường của tỉnh, của đồn và lực lượng Hải quan cửa khẩu trực ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép 24/24 tại một số đường mòn trọng điểm, kiên quyết không để người dân xuất cảnh và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; kịp thời phát hiện thu gom số người nhập cảnh trái phép để đưa đi cách ly theo quy định. Từ ngày 28/3, chúng tôi triển khai chốt dã chiến, phối hợp kiểm tra đo thân nhiệt toàn bộ người vào cửa khẩu Hữu Nghị”, Trạm trưởng Hà Trọng Dược thông tin.

Đồn Biên phòng Bảo Lâm tặng khẩu trang y tế cho lực lượng chức năng Trung Quốc

Tham gia tháo gỡ những khó khăn về xuất nhập khẩu, Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn đã đề nghị phía Trung Quốc thực hiện đơn giản hóa thủ tục trao trả, tiếp nhận người tại cửa khẩu và trên biên giới trong thời gian dịch, bệnh. Từ ngày 7/4, phía Trung Quốc đã rút ngắn thời gian thông quan 5 giờ/ngày áp dụng tại 3 cặp cửa khẩu: Chi Ma - Ái Điểm; Tân Thanh - Pò Chài; Cốc Nam - Lũng Vài; thành lập đội lái xe chuyên trách (Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan, Tân Thanh - Pò Chài) đi về trong ngày, số lượng 300 lái xe/1 bên, cấp thẻ theo mẫu thống nhất có dán ảnh cho lái xe, đồng thời cung cấp danh sách cho bên kia để phối hợp giám sát (lái xe của Việt Nam phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn).



Đánh án ma túy, chặn xuất nhập cảnh trái phép

Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng BĐBP Lạng Sơn cho biết, một trong những chiến công đánh án ma túy tiêu biểu của lực lượng biên phòng xứ Lạng thời gian qua là chuyên án LS320P bắt giữ gần 250kg ma túy tổng hợp. Từ mắt xích quan trọng này, lực lượng công an sau đó tiếp nhận bàn giao, đã tiếp tục truy xét, bắt giữ thêm nhiều đối tượng và thu giữ lượng tang vật rất lớn.



Chiều tối ngày 13/3, tại khu vực thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Phòng Trinh sát và Đồn Biên phòng Ba Sơn bắt giữ đối đối tượng Lộc Văn Cát (SN 1988, trú xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đang vận chuyển 246kg ma túy tổng hợp sang Trung Quốc tiêu thụ bằng xe ô tô BKS 12A - 02297.

Chuyên án LS320P bắt giữ gần 250kg ma túy tổng hợp do lực lượng biên phòng Lạng Sơn thực hiện

Khai thác nhanh Lộc Văn Cát và mở rộng điều tra, BĐBP Lạng Sơn đã bắt khẩn cấp Vy Văn Hẻn (SN 1990, trú thôn Ba Sơn, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc) và Hoàng Văn Chinh (SN 1994, trú xã Trại An, huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) là các đối tượng trực tiếp liên quan đến đường dây vận chuyển số ma túy trên. Sau đó, trinh sát của Cục C04 Bộ Công an cùng Công an Lạng Sơn, Hà Nội, Nam Định và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy lớn này. Đến nay, ban chuyên án đã bắt giữ 9 đối tượng liên quan cùng hàng trăm kg ma túy để điều tra làm rõ.

Hai tuần sau đó, ngày 26/3, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới xã Thanh Long thuộc huyện Văn Lãng, tổ công tác của Đồn Biên phòng Na Hình phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Lạng Sơn cùng lực lượng công an phát hiện xe ô tô mang BKS 15A-46800 chở 5 người có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ra hiệu lệnh kiểm tra, bất ngờ có một đối tượng lợi dụng đêm tối vứt lại chiếc ba lô và bỏ chạy khỏi hiện trường. Khám xét nhanh, lực lượng phối hợp phát hiện trong ba lô chứa 1 khẩu súng ngắn và 12 bánh heroin.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Hình thu giữ 12 bánh heroin và một khẩu súng, ngày 26/3

Đối tượng bỏ chạy là Nguyễn Thiên Lý (SN 1990, trú xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) sau đó bị công an bắt giữ khi đang tìm đường vượt biên sang Trung Quốc. Nguyễn Thiên Lý khai vận chuyển thuê số ma túy trên sang Trung Quốc với tiền công là 30 triệu đồng.

Mới đây, thực hiện chuyên án LS0420 về đấu tranh chống đưa, đón người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, đêm 17/4, Phòng Trinh sát BĐBP Lạng Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Chi Lăng bắt giữ đối tượng Chu Văn Tằng (SN 1991, trú bản Nà Lầm, thôn Nà Vang, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi đưa đón 14 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê.

Trong số 14 công dân này (11 nam, 3 nữ), có 11 người quê ở Điện Biên, 2 người ở Lai Châu và một người ở Hải Dương. Chu Văn Tằng khai nhận cấu kết cùng một số đối tượng khác đón 14 công dân trên xuất cảnh trái phép qua biên giới giao cho một người đàn ông Trung Quốc để lấy số tiền công là 200.000 đồng/người.

Đồn Biên phòng Bình Nghi Lạng Sơn bắt vụ vận chuyển trái phép khẩu trang y tế

Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn đã chỉ đạo 11 đồn biên phòng thuộc quyền triển khai tối đa lực lượng, phối hợp tổ chức thành lập các lán, chốt, tổ cơ động, ngăn chặn triệt để hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu qua các đường mòn, lối mở trên biên giới; chủ động thực hiện các biện pháp công tác biên phòng để phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy.

Đồng thời tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Đại đội Huấn luyện - Cơ động cho 3 đồn biên phòng trọng điểm (Tân Thanh, Hữu Nghị, Chi Ma); tổ chức tiếp nhận, giao nhiệm vụ, biên chế 85 cán bộ, học viên, nhân viên cảnh khuyển, 13 chó chiến đấu của Bộ Tư lệnh BĐBP tăng cường cho BĐBP Lạng Sơn để phòng, chống dịch bệnh và phòng chống tội phạm.

Nguyễn Minh