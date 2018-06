Bộ Công an: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ cao cấp

Ngày 25/6, tại Công an tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Văn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk thay Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi nghỉ chế độ theo quy định.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chúc mừng Đại tá Vũ Hồng Văn được tín nhiệm giao phó trọng trách mới, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu trên cương vị công tác mới, Đại tá Vũ Hồng Văn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và Bộ Công an giao phó.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cũng đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan ban ngành đã quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, lực lượng CAND nói chung và Công an tỉnh Đắk Lắk nói riêng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng ngày (25/6), tại Vĩnh Long, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Nguyễn Trọng Dũng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long. Đại tá Nguyễn Trọng Dũng từng giữ vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Tổng cục Cảnh sát trước khi được điều động về Vĩnh Long giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh này. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam chúc mừng và yêu cầu trên cương vị công tác mới, Đại tá Nguyễn Trọng Dũng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, Bộ Công an giao phó. * Liên quan đến nhân sự cao cấp ngành công an, ngày 22/6, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã trao các Quyết định số 2525/QĐ-BCA và 2527/QĐ-BCA ngày 30/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm điều tra viên cao cấp và chức danh Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng đối với Đại tá Đào Quang Trường, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng. Ngày 20/6, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đã trao quyết định của Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Hoàng Quốc Việt, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La. Đồng thời trao quyết định điều động và bổ nhiệm Trung tá Bùi Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Theo Chính phủ