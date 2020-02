Bộ Quốc phòng thông tin về lễ giao nhận quân 2020

Quảng cáo

Theo Bộ Quốc phòng, ngày 10/2 sẽ có 12 tỉnh, thành tổ chức lễ giao nhận quân gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk.



Ngày 11/2, lễ giao nhận quân diễn ra tại 22 tỉnh, thành: Hà Nội, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Kon Tum, Đắk Nông.



12 tỉnh, thành phố tổ chức giao nhận quân vào ngày 12/2 gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng.



Ngày 13/2, các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau sẽ tiến hành giao nhận quân.



Ðể nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã hướng dẫn các địa phương, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; các văn bản của Bộ Quốc phòng về quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới.



Việc tuyển chọn và gọi công dân từ các phường, cơ quan, đơn vị trên địa bàn nhập ngũ được yêu cầu thực hiện công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật, đảm bảo quân số với chất lượng cao. Các tân binh đều phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, đủ điều kiện lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.



Phòng dịch nCoV nghiêm ngặt



Trước diễn biến của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV), Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống dịch nCoV đề nghị công tác giao nhận quân cần được tiến hành nhanh gọn, thực hiện kiểm tra y tế theo hướng dẫn của Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần). Theo đó, trước khi giao nhận quân tại địa phương, các đơn vị tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2020 phải xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch nCoV trước, trong và sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới.

Ảnh minh họa

Khung tuyển quân chủ trì, phối hợp với Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện nắm chắc tình hình dịch tễ địa phương nơi giao quân và trên đường hành quân; thực hiện việc khai báo y tế tất cả các trường hợp tân binh để xác định các đối tượng có tiếp xúc với ca bệnh hoặc nghi ngờ mắc nCoV. Quân y khung tuyển quân kiểm tra thân nhiệt bằng nhiệt kế điện tử cho tất cả các tân binh, trường hợp có sốt kiểm tra lại bằng nhiệt kế thủy ngân. Nếu xác định tân binh bị sốt thì giữ lại địa phương cách ly, theo dõi trong 7 ngày. Các trường hợp hết sốt quân y đơn bị phải kiểm tra lại trước khi nhận quân về đơn vị. Các trường hợp tân binh sau 7 ngày chưa hết sốt cần đề nghị bù đổi theo quy định.



Sau khi giao nhận quân về đơn vị, các đơn vị theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe tân binh, kịp thời phát hiện các trường hợp có sốt và các triệu chứng bệnh lý đường hô hấp như ho, sổ mũi, khó thở… để cách ly kịp thời; bố trí phòng cách ly với đầy đủ trang bị, phương tiện phòng hộ (khẩu trang, xà phòng rửa tay, hóa chất khử trùng…), tiến hành khử khuẩn phòng cách ly hằng ngày; tiến hành cách ly những trường hợp có sốt vào phòng cách ly và khai thác kỹ tiền sử dịch tễ. Trường hợp ca bệnh nghi ngờ các đơn vị cần báo cáo ngay để lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán. Công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, đặc biệt là các biện pháp phòng bệnh lây truyền qua đường hô hấp cần được thực hiện tốt, song song với việc duy trì nếp sống vệ sinh khoa học.

Nguyễn Minh