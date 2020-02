Bộ trưởng Quốc phòng khối ASEAN tới Hà Nội họp bàn hợp tác

Đây là một trong các hoạt động, hội nghị quốc phòng - quân sự chính của ASEAN do Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 Tại hội nghị, lãnh đạo quốc phòng các nước ASEAN sẽ trao đổi các nội dung, định hướng hợp tác quốc phòng trong năm 2020 và các năm tiếp theo. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam khẳng định năng lực điều hành, điều phối các hợp tác quốc phòng ASEAN, cơ hội để Việt Nam quảng bá hình ảnh, vị thế của đất nước, QĐND Việt Nam với khu vực và quốc tế.Theo Trung tướng Lê Huy Vịnh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động trong Năm ASEAN 2020 nói chung cũng như các hội nghị do Bộ Quốc phòng chủ trì nói riêng, trong đó có ADMM Hẹp, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hội nghị. Các cơ quan, đơn vị chức năng đã tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, trong đó phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, cơ quan liên quan tổ chức triển khai công tác nắm, nhận định, đánh giá, dự báo tình hình và triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn cho hội nghị.Trong khuôn khổ ADMM Hẹp lần này, dự kiến Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam sẽ có cuộc gặp song phương Tổng Thư ký ASEAN, Bộ trưởng Quốc phòng các nước Australia, Lào, Campuchia, Thái Lan và trưởng đoàn Indonesia; Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN cũng sẽ có cuộc gặp không chính thức với Bộ trưởng Quốc phòng Australia.