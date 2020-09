Các toan tính quốc phòng mới của Nhật Bản trước mối nguy tên lửa Trung Quốc, Triều Tiên

Quảng cáo

Với việc ông Yoshihide Suga trở thành Thủ tướng mới của Nhật Bản, một trong những lựa chọn chính sách cấp bách đầu tiên mà ông phải đối mặt liên quan đến tương lai của kiến trúc phòng thủ tên lửa hành trình và đạn đạo (BMD) của Nhật Bản.

Vì Nhật Bản phải đối mặt với vô số mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên và Trung Quốc, Thủ tướng Suga được cho là nên đề xuất một giải pháp toàn diện đảm bảo cải thiện tính bền bỉ và phân bổ khả năng của BMD để giảm gánh nặng cho các đơn vị hàng hải của Mỹ và Nhật Bản cũng như các lợi ích liên minh chung khác.

Một kế hoạch BMD mới sẽ giúp giải quyết lỗ hổng do quyết định của Bộ Quốc phòng Nhật Bản không mua hai hệ thống Aegis Ashore (AA) trên đất liền tạo ra. Cho đến tháng 6, Nhật Bản đã có ý định lắp đặt các hệ thống này để tăng cường hệ thống BMD hiện có, bao gồm các tàu hải quân được trang bị BMD Aegis và các hệ thống trên đất liền bao gồm hệ thống phòng không Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) và radar AN / TPY-2. Triển khai AA sẽ giảm bớt gánh nặng hiện tại cho hải quân khi đảm nhận phần lớn trách nhiệm bảo vệ Nhật Bản trước tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã loại bỏ kế hoạch này do nhận thức ngày càng tăng của giới lãnh đạo Tokyo rằng sẽ có thêm nhiều chi phí gia tăng do phải tăng cường các biện pháp an toàn của hệ thống trên cạn. Những cải tiến này sẽ giảm bớt phản ứng dữ dội từ dân thường sống gần các địa điểm AA đã được lên kế hoạch. Trước đó, một số người lo ngại về khả năng thiệt hại đối với các khu dân cư do tên lửa đẩy rơi từ hệ thống đánh chặn, một yếu tố đã không được xem xét kỹ lưỡng ngay từ đầu.

Một giải pháp thay thế đang được xem xét ở Tokyo là đặt các radar và hệ thống đánh chặn tên lửa AA trên các tàu hải quân chuyên biệt thay vì trên đất liền. Di chuyển những khí tài này ra khỏi đất liền sẽ giải quyết mối quan tâm của cộng đồng địa phương và có khả năng tránh được chi phí tăng thêm.

Tuy nhiên, tùy chọn này vẫn để lại các lỗ hổng trong kiến trúc BMD của Nhật Bản. Đô đốc Hiroshi Yamamura của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản lập luận rằng khả năng BMD bổ sung của Nhật Bản phải “miễn nhiễm” trước thời tiết hoặc khí hậu. Trong khi đó, các tàu hải quân có phạm vi phủ sóng ít bền bỉ hơn các hệ thống trên đất liền, chẳng hạn như AA, vì không thể thực hiện chức năng BMD của chúng trong điều kiện thời tiết xấu hoặc biển động.

Nhật Bản cũng đang xem xét việc mua khí tài tấn công hạn chế có thể tấn công tàu và tài sản trên đất liền của đối phương để ngăn chặn và nếu cần thiết, đánh bại bất kỳ hành động gây hấn nào. Những khí tài này sẽ được triển khai để bổ sung cho cấu trúc phòng thủ tên lửa của Tokyo bằng cách tạo ra khả năng răn đe.

Tuy nhiên, đây là một lựa chọn gây tranh cãi do hiến pháp hòa bình của Nhật Bản cấm Tokyo mua vũ khí tấn công và triển khai sức mạnh. Ngoài ra, đảng Komeito, đối tác cấp dưới của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, phản đối kế hoạch vì lý do này.

Theo chuyên gia Mathew Ha thuộc tổ chức nghiên cứu FDD ở Washington, Nhật Bản cần một giải pháp thay thế khả năng đánh chặn tên lửa của AA trên đất liền. Cụ thể, việc thay thế hệ thống này vẫn nên ưu tiên cải thiện tính bền bỉ và khả năng phân bổ của BMD để tăng tính linh hoạt và giảm áp lực lên các tàu hải quân. Điều này đặc biệt quan trọng vì AA sẽ cho phép Nhật Bản hỗ trợ hiệu quả hơn thế trận quân sự trong khu vực của Washington và nỗ lực ngăn chặn các hành động gây hấn của Trung Quốc trên khắp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Việc triển khai AA ở Nhật Bản nhằm mục đích không chỉ để tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo của chính Nhật Bản mà còn để giảm bớt gánh nặng cho các tàu khu trục được trang bị Aegis của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và cho phép chúng thực hiện các nhiệm vụ khác. Việc triển khai cũng nhằm tăng cường sự linh hoạt của quân đội Mỹ trong việc triển khai các tàu hải quân được trang bị BMD của họ đóng tại Nhật Bản đến các khu vực khác đang bị Trung Quốc đe dọa xâm nhập và tăng cường sức mạnh, chẳng hạn như Biển Hoa Đông, Biển Đông và Ấn Độ Dương.

Bản tin 8H: Nhật bán vũ khí cho Úc? Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 6/7 đã lên đường công du 3 nước khu vực châu Đại Dương với trọng tâm là chuyến thăm Australia từ ngày 7-10/7. Tại Canberra, Thủ tướng Nhật Bản và người đồng cấp nước chủ nhà sẽ thông qua một số quyết định nhằm củng cố hơn nữa quan hệ quốc phòng song phương, trong đó có việc Australia tìm mua vũ khí của Nhật.



Nhật Bản bắt đầu xuất khẩu vũ khí, nhưng những nước nào là khách hàng tiềm năng? Vào tháng 8, Nhật Bản đã ký một thỏa thuận liên chính phủ để xuất khẩu các radar giám sát hàng không tiên tiến cho Philippines. Hợp đồng trị giá 103,5 triệu đô la này được coi là hợp đồng xuất khẩu sản phẩm quốc phòng hoàn chỉnh đầu tiên của Nhật Bản thời hiện đại — và tròn sáu năm sau khi chính phủ Nhật Bản dỡ bỏ các hạn chế bán vũ khí ra nước ngoài.

Anh Minh