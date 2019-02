Cảm động nữ đại úy công an cứu và nuôi bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố rác

Theo thông tin ban đầu, ngày 21/1, trong lúc về thăm gia đình tại buôn Kram, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, đại úy H’Tinh H’Wing (cán bộ Đội xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc, Công an huyện Cư Kuin) đã phát hiện một bé trai sơ sinh chưa cắt rốn, vứt bỏ dưới hố rác sau rẫy cà phê.

Nơi đại úy H’Tinh H’Wing phát hiện và cứu sống bé trai sơ sinh

Sau khi sơ cứu và đưa vào nhà sưởi ấm, cho uống sữa, đại úy H’Tinh H’Wing quyết định đưa cháu về nuôi. Được biết, hoàn cảnh của nữ cán bộ còn nhiều khó khăn, chị cũng đang nuôi 2 con nhỏ.

Đồng cảm với nghĩa cử trên, đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã gửi thư khen và cử đoàn cán bộ của Hội phụ nữ đến thăm, động viên nữ đại úy Công an huyện Cư Kuin. Đồng thời, Công an tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng để góp phần chia sẻ khó khăn cùng gia đình đại úy H’Tinh H’Wing trong thời gian đầu chăm nuôi cháu bé.

Vũ Long