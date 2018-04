Cận cảnh sức mạnh tàu sân bay Mỹ đang trên đường tới Syria

Theo trang tin Stars and Stripes , nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman đã khởi hành sang Trung Đông để phối hợp cùng Hạm đội 5 và 6 của Mỹ đang làm nhiệm vụ ở đây.

Đi cùng hàng không mẫu hạm này gồm có tàu tuần dương tên lửa USS Normandy, 3 tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke gồm USS Arleigh Burke, USS Forrest Sherman, và tàu USS Farragut.

USS Harry S.Truman là tàu sân bay thứ 8 thuộc lớp siêu hàng không mẫu hạm Nimitz. Tàu được đặt theo tên tổng thống thứ 33 của Mỹ.

Tàu có chiều dài 332,8 m, rộng lớn nhất 76,8 m, mớn nước 11,3 m, lượng giãn nước 103.900 tấn. USS Harry S.Truman có thể mang theo 90 máy bay các loại. Tiêm kích trên hạm chủ lực là F/A-18E/F Super Hornet.

USS Harry S.Truman đã tham gia các chiến dịch quân sự thiết lập vùng cấm bay ở Bosnia and Herzegovina năm 1993, chiến dịch Tự do bền vững Afghanistan, chiến dịch Tự do Iraq. Đặc biệt, trong chiến dịch Tự do Iraq năm 2003, các tiêm kích trên CVN-75 đã thực hiện hơn 1.300 phi vụ.

Tùng Dương

Theo US Navy