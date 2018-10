Chỉ huy bỏ thuốc lá, chiến sĩ noi theo

Cán bộ làm gương



Lâu rồi tôi mới gặp lại đồng đội cũ là trung tá Phan Đức Thuận, Trợ lý kiểm tra Ban Chính trị, Trung đoàn 148. Trông anh béo khỏe, nhanh nhẹn, hoạt bát hơn nhiều so với trước đây. Hỏi thăm mới biết là do anh đã bỏ thuốc lá được 3 năm nay. Ngày trước ở cùng đơn vị, tôi biết Thuận là người nghiện thuốc lá rất nặng, mỗi ngày anh “đốt” khoảng một bao. Từ phòng ngủ đến bàn làm việc, ngăn kéo chỗ nào cũng thấy vỏ bao thuốc và đầu lọc. Trong các giờ nghỉ giải lao hoặc buổi trưa, tối, ngày nghỉ miệng anh như “cột khói”, do vậy không chỉ trên người anh mà cả giường ngủ, chăn màn cũng bị ám mùi khói thuốc. Nhiều hôm buổi tối vừa làm việc anh vừa hút thuốc, phả khói ra khiến cả những người không hút cũng khó chịu.

Để “duy trì” thói quen hút thuốc, mỗi tháng, anh phải chi phí một phần tiền lương đáng kể để mua thuốc lá, nếu cộng cho “thâm niên” 15 năm hút thuốc của mình thì số tiền Thuận bỏ ra không phải là ít. Hút thuốc cùng với thức đêm khiến mắt anh thâm quầng, người luôn trong trạng thái uể oải, mệt mỏi, làm việc kém hiệu quả. Nhưng từ khi chuyển về Trung đoàn 148 công tác, được tuyên truyền, vận động của chỉ huy và cơ quan nên anh đã bỏ được thuốc, vợ con và người thân trong gia đình ai cũng thấy vui.

Đến Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 148 gặp gỡ, trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ chúng tôi nhận thấy, việc đơn vị không khói thuốc được thực hiện rất nghiêm túc. Đại úy Hà Thanh Lương, Chính trị viên Tiểu đoàn 6, kể: Đến nay, tiểu đoàn chỉ còn khoảng 2-3% người hút thuốc, trong đó có nhiều quân nhân đang quyết tâm bỏ. Nguyên nhân là do một số quân nhân khi mới về đơn vị công tác vẫn có thói quen hút thuốc từ trước. Nhưng trong quá trình hòa nhập vào cuộc sống, công tác tại đơn vị tự nhận thấy mình “lạc hậu” với thời cuộc nên cũng bỏ.

Chiến sĩ noi theo

Binh nhì Bàn Văn Thái và binh nhì Giàng A Cở (chiến sĩ Đại đội 10, Tiểu đoàn 6) khá thân thiết với nhau sau vài tháng đi bộ đội. Thái và Cở cùng nhập ngũ tháng 3/2018 và có cùng “sở trường” hút thuốc lá. Ngày đầu vào đơn vị, cả hai đều không quên đem theo mỗi người một tút thuốc Thăng Long. Sau một thời gian, cả hai người cùng bảo nhau bỏ được thuốc, tiết kiệm được phụ cấp gửi về cho gia đình. Bàn Văn Thái chia sẻ: “Khi vào đơn vị thấy cán bộ không hút thuốc, đôi khi chúng tôi cũng thấy ngại. Cùng với việc thường xuyên được tuyên truyền, nhắc nhở, phổ biến những tác hại do hút thuốc, nên chúng tôi đã hiểu rõ và từ bỏ. Đây là điều chỉ khi vào bộ đội mới biết”.

Để có được một đơn vị “sạch khói thuốc” như hiện nay, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 148 đã có nhiều cách làm sáng tạo, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động như thông qua pa nô, khẩu hiệu, trong sinh hoạt trung đội, đại đội; học tập, giáo dục, phổ biến pháp luật, tọa đàm thanh niên; chiếu phim, xem video; phát động các phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 148 nói không với thuốc lá”… Đặc biệt là lấy đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp làm gương việc từ bỏ thuốc lá cho cán bộ, chiến sĩ cấp dưới noi theo.

“Cả 5 đồng chí trong Ban chỉ huy Trung đoàn không ai hút thuốc. Xuống đến cơ quan, đơn vị dưới cũng vậy, chúng tôi luôn lấy đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp làm gương, làm mẫu. Cùng với đó có nhiều biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất người trong đơn vị hút thuốc, đưa chỉ tiêu này là một trong những nội dung để nhận xét, đánh giá thi đua”, thượng tá Nguyễn Đông Hưng, Chính ủy Trung đoàn 148 nói.

Theo thượng úy Nguyễn Đức Huy (Chính trị viên Đại đội 12, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 148), hưởng ứng phong trào này, đại đội đã sinh hoạt hội đồng quân nhân biểu quyết thống nhất nếu ai hút thuốc lá sẽ phải gác thêm một ca và viết bản cam kết bỏ thuốc. Nếu tái phạm nhiều lần sẽ sinh hoạt tiểu đội, trung đội nhắc nhở, phê bình, ghi tên lên bảng tin thi đua hàng ngày.

Đào Duy Tuấn