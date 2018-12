Công bố quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, 3 Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương lần lượt được bổ nhiệm các chức danh: Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra; Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự.

Cụ thể, Đại tá Lê Quý Thường, sinh năm 1966, quê quán xã Hoàng Hanh, huyện Ninh Giang được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hải Dương.

Đại tá Hà Xuân Duy, sinh năm 1966, quê quán xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, Hải Dương được bổ nhiệm giữ chức vụ Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương.

Trung tá Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1978, quê quán xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình được bổ nhiệm giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an tỉnh Hải Dương.

Ngoài chức vụ Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Trung tá Nguyễn Mạnh Cường còn được bổ nhiệm giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan quản lý giam giữ, Công an tỉnh Hải Dương.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Quý Thường đại diện ba đồng chí được bổ nhiệm hứa sau khi tiếp nhận vị trí công tác mới sẽ tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trên từng lĩnh vực công tác góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo Báo chính phủ