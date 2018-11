Công bố quyết định nhân sự của Bộ trưởng Bộ Công an

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đồng chí Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Thượng tá Nguyễn Văn Thịnh (52 tuổi, quê quán: huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng), Trưởng Công an thành phố Lào Cai và Thượng tá Trần Quốc Huy (43 tuổi, quê quán: Ba Vì, Hà Nội), Trưởng Công an huyện Mường Khương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Thứ trưởng Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn hai đồng chí được bổ nhiệm vị trí công tác mới tiếp tục phát huy trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, giữ vững bản lĩnh chính trị, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đoàn kết, lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

