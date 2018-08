Công bố quyết định nhân sự Quân đội, Công an

* Chiều 31/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Theo đó, đồng chí Trịnh Thanh Bình, Phó Tham mưu trưởng kiêm Trưởng ban Tác huấn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình được bổ nhiệm giữ chức Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Hoàng Văn Thành, Phó Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thừa Thiên – Huế được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy.

* Chiều 30/7, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không – Không quân đã tổ chức Lễ công bố Quyết định số 1492/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Trung đoàn huấn luyện trực thăng, mang phiên hiệu Trung đoàn 915 và trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trung đoàn 915.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung đoàn 915 có nhiệm vụ: Huấn luyện, đào tạo học viên phi công trực thăng trình độ đại học; hướng dẫn thực hành, luyện tập cho học viên, nhân viên chuyên môn kỹ thuật hàng không; phục vụ huấn luyện nhảy dù cho phi công và sĩ quan dù - tìm kiếm cứu nạn; vận chuyển, vận tải, tham gia tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu, phòng chống bão lụt, thiên tai; sẵn sàng thực hiện bay chuyên cơ…

* Ngày 25/7, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Tham mưu Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

Cùng ngày, tại Công an tỉnh Bắc Kạn, Thượng tướng Bùi Văn Nam đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá, Tiến sĩ Dương Văn Tính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn.

Đồng thời, Thượng tướng Bùi Văn Nam cũng trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Thượng tá Vũ Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị 4, Tổng cục An ninh, Bộ Công an giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn và quyết định bổ nhiệm lại Đại tá Đinh Quang Huy giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn.

* Ngày 24/7, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh. Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đại tá Võ Trọng Hải, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chuyển ngành, thôi giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và bàn giao chức trách, nhiệm vụ cho Thượng tá Võ Tiến Nghị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.