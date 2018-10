Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Cục Đối ngoại, Bộ Công an

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, hiện nay Bộ Công an đang tiếp tục điều tra. Theo thông tin thì từ tuần này Bộ Công an sẽ xem xét tiếp tục điều tra dự kiến tại một số tỉnh.

Ngày 24/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Trang bị và kho vận (TB&KV).

Chiều 22/10 tại Hà Nội, Thanh tra Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Chánh Thanh tra Bộ Công an.